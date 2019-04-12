3 علامات على الإصابة بفطريات القدم

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض‬ ‫الجلدية إن فطريات القدم تتكاثر في بيئة دافئة ورطبة، لذا فهي تهاجم‬ ‫بصفة خاصة الأشخاص الذين يرتدون حذاء مغلقا طوال اليوم.

كما تهاجم ‫الرياضيين الذين يرتدون أحذية رياضية ضيقة أثناء التدريب لساعات طويلة،‬ وتنتشر في غرف تغيير الملابس وحمامات السباحة. ‬

وأضافت الرابطة أن فطريات القدم تصيب أصابع القدم بصفة خاصة، وتستقر‬ ‫في الشقوق التي تنشأ بسبب جفاف جلد القدم، مشيرة إلى أن فطريات القدم‬ ‫تسبب:

1- الشعور بحكة.

2- ظهور قشور دقيقة.

3- التهاب الجلد. ‬

‫ويمكن مواجهتها بواسطة مضادات الفطريات من الصيدلية بدون وصفة الطبيب، وغالبا ما تكون كريمات ومن الجل أو إسبراي ومحاليل تُستخدم موضعيا وظاهريا. ‬

‫ولتجنب الإصابة مجددا ينبغي استعمال منشفة خاصة‬ ‫للأقدام، مع تعقيم الجوارب والأحذية، مع مراعاة غسل الملابس التي تلامس‬ ‫المواضع المصابة بالفطريات، على درجة حرارة 60 مئوية. ‬

‫‬‫ومن المهم أيضا تدليك الأقدام بالكريمات المرطبة لتجنب جفاف الجلد. وإذا‬ ‫لم تفلح هذه التدابير فينبغي حينئذ استشارة‬ ‫الطبيب.‬