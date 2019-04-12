3 علامات على الإصابة بفطريات القدم
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فطريات القدم تتكاثر في بيئة دافئة ورطبة، لذا فهي تهاجم بصفة خاصة الأشخاص الذين يرتدون حذاء مغلقا طوال اليوم.
كما تهاجم الرياضيين الذين يرتدون أحذية رياضية ضيقة أثناء التدريب لساعات طويلة، وتنتشر في غرف تغيير الملابس وحمامات السباحة.
وأضافت الرابطة أن فطريات القدم تصيب أصابع القدم بصفة خاصة، وتستقر في الشقوق التي تنشأ بسبب جفاف جلد القدم، مشيرة إلى أن فطريات القدم تسبب:
1- الشعور بحكة.
2- ظهور قشور دقيقة.
3- التهاب الجلد.
ويمكن مواجهتها بواسطة مضادات الفطريات من الصيدلية بدون وصفة الطبيب، وغالبا ما تكون كريمات ومن الجل أو إسبراي ومحاليل تُستخدم موضعيا وظاهريا.
ولتجنب الإصابة مجددا ينبغي استعمال منشفة خاصة للأقدام، مع تعقيم الجوارب والأحذية، مع مراعاة غسل الملابس التي تلامس المواضع المصابة بالفطريات، على درجة حرارة 60 مئوية.
ومن المهم أيضا تدليك الأقدام بالكريمات المرطبة لتجنب جفاف الجلد. وإذا لم تفلح هذه التدابير فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.
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