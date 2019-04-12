‫التوتر النفسي المستمر يؤدي لتساقط الشعر

حذر مصفف الشعر الألماني ينس داجنه من أن‬ ‫التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق لتساقط الشعر، لماذا؟

وقال داجنه إن التوتر‬ ‫النفسي المستمر يتسبب في إفراز هرمونات التوتر -مثل الكورتيزول والأدرينالين- ‫التي تؤثر سلبا على جذور الشعر، كما أنها تؤدي إلى التهابات بصيلات‬ ‫الشعر. ‬

‫وأضاف داجنه أنه ينبغي استشارة الطبيب لاستبعاد الأسباب العضوية أولا،‬ ‫مثل سوء التغذية أو مشاكل الغدة الدرقية.

ومن أعراض التوتر‬ ‫النفسي اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم‬ ‫وخفقان القلب واعتلال المزاج وزيادة الوزن. ‬

‫وفي حال التحقق من أن تساقط الشعر يرجع إلى التوتر النفسي فإنه يمكن‬ ‫مواجهة التوتر من خلال ممارسة الرياضة، حيث إنها تساعد على إفراز هرمون‬ ‫السعادة "الإندورفين" الذي يحارب هرمونات التوتر، كما أن الرياضة تعمل‬ ‫على تنشيط الدورة الدموية، ما يعود بالفائدة على نمو الشعر. ‬

‬‫كما يمكن مواجهة التوتر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا‬ ‫والتأمل، بالإضافة إلى النوم الكافي والتغذية الصحية الغنية بالعناصر‬ ‫المهمة لنمو الشعر، مثل الحديد والزنك.