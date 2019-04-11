الأمير هاري وأوبرا يعدان فيلما عن الصحة العقلية لصالح آبل

وحّدت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري والأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا جهودهما للعمل في فيلم وثائقي من إنتاج شركة آبل، من المقرر أن يصدر العام المقبل بهدف التوعية بالصحة العقلية.

وجعل هاري التوعية بالصحة العقلية من أولوياته. وكان قد كشف عن أنه كان على وشك الانهيار بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، عندما كان عمره 12 عاما.

ويعمل الأمير ووينفري، أحد أشهر الشخصيات الإعلامية وأكثرها تأثيرا في العالم، على هذا المشروع منذ بضعة أشهر.

وقال هاري -في بيان الأربعاء- "أعتقد حقيقة أن الصحة العقلية -اللياقة الذهنية- هي أساس القيادة القوية والمجتمعات المنتجة والذات المدفوعة بالغاية".

وحضرت وينفري مؤتمرا لآبل في مارس/ آذار الماضي أطلقت فيه خدمة بث تلفزيوني عبر الإنترنت وأعلنت عن ناد عالمي للكتاب وفيلمين وثائقيين.