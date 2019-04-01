عين السمكة.. لماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

تعد عين السمكة من المتاعب المزعجة للغاية، وتحدث نتيجة وجود جلد ميت في أصابع القدم واتحاده مع النسيج الخام الذي ينمو على جزء من الجلد؛ مما قد يؤدي إلى نمو الثالول الأخمصي، ويتسبب في الشعور بآلام شديدة أثناء المشي.

فكيف تنشأ عين السمكة؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني أن عين السمكة تنشأ بفعل الضغط والاحتكاك بسبب مقاس الحذاء غير المناسب، مثلا.

وأضاف المعهد أنه يمكن للمرء إزالة عين السمكة بنفسه، وذلك بإزالة الطبقة المتقرنة من خلال "تليينها" في حمام قدم أولا، ثم إزالتها بحذر بواسطة حجر الخفاف (الحجر المسامي)، وليس بأداة حادة كالسكين أو ماكينة حلاقة.

كما ينبغي استبدال الأحذية الضيقة بأخرى ذات مقاس مناسب لا تسبب ضغطا أو احتكاكا.

وفي حال استمرار عين السمكة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية.