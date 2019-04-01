سكري الحمل يهددك باكتئاب ما بعد الولادة

قالت الجمعية الألمانية للسكري إن سكري الحمل يرفع خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وذلك استنادا إلى نتائج دراسة حديثة.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى أسباب عدة؛ منها عمليات تتعلق بالغدد الصماء العصبية، مثل اختلال التفاعل بين المخ والغدة الكظرية، أو تأثير ارتفاع الأنسولين بالدم على الغدة الدرقية، أو اضطراب إفراز هرمون السيروتونين المعروف باسم "هرمون السعادة"، إلى جانب التوتر النفسي الناجم عن السكري.

وتتمثل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة في الحزن والكآبة والشعور بالذنب واضطرابات النوم وفقدان الشهية وضعف التركيز وسرعة الإرهاق، وتظهر غالبا هذه الأعراض خلال الشهر الأول بعد الولادة.

لذا ينبغي استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأن عدم علاج اكتئاب ما بعد الولادة قد يتحول إلى اكتئاب مزمن يؤثر بالسلب على علاقة الأم بطفلها، كما قد يدفعها إلى التفكير في الانتحار.