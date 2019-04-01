 سكري الحمل يهددك باكتئاب ما بعد الولادة
البث الحي
ابحث

سكري الحمل يهددك باكتئاب ما بعد الولادة

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تتمثل في الحزن والكآبة والشعور بالذنب واضطرابات النوم وفقدان الشهية وضعف التركيز وسرعة الإرهاق (الألمانية)
أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تتمثل في الحزن والكآبة والشعور بالذنب واضطرابات النوم وفقدان الشهية وضعف التركيز وسرعة الإرهاق (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للسكري إن سكري الحمل يرفع خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وذلك استنادا إلى نتائج دراسة حديثة.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى أسباب عدة؛ منها عمليات تتعلق بالغدد الصماء العصبية، مثل اختلال التفاعل بين المخ والغدة الكظرية، أو تأثير ارتفاع الأنسولين بالدم على الغدة الدرقية، أو اضطراب إفراز هرمون السيروتونين المعروف باسم "هرمون السعادة"، إلى جانب التوتر النفسي الناجم عن السكري.

وتتمثل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة في الحزن والكآبة والشعور بالذنب واضطرابات النوم وفقدان الشهية وضعف التركيز وسرعة الإرهاق، وتظهر غالبا هذه الأعراض خلال الشهر الأول بعد الولادة.

لذا ينبغي استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأن عدم علاج اكتئاب ما بعد الولادة قد يتحول إلى اكتئاب مزمن يؤثر بالسلب على علاقة الأم بطفلها، كما قد يدفعها إلى التفكير في الانتحار.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
وسائل منع الحمل قد تدفعك للانتحار.. كيف تتجنبين خطرها؟
سكري الحمل قد يكون مؤشرا على أمراض القلب
السمنة والسكري أثناء الحمل يهددان صحة المولود
هل تتعارض حبوب منع الحمل مع السكري؟‬
أهم الأخبار
المزيد من صحة
احذري هذه المواد الضارة في ملمع الشفاه
عين السمكة.. لماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
تعرف على أعراض الباركنسون الأولية
اكتشاف طريقة غريبة لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية