 احذري هذه المواد الضارة في ملمع الشفاه
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احذري هذه المواد الضارة في ملمع الشفاه

من الأفضل استعمال مستحضرات ملمع الشفاه الطبيعية التي تخلو من المواد الضارة بالصحة (الألمانية)
من الأفضل استعمال مستحضرات ملمع الشفاه الطبيعية التي تخلو من المواد الضارة بالصحة (الألمانية)

أفادت مجلة "أوكو تست" بأن مستحضرات ملمع الشفاه (Lipgloss) التقليدية تحتوي على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعد اختبار أجرته المجلة الألمانية.

وأوضحت "أوكو تست" أن بعض مستحضرات ملمع الشفاه تحتوي على "برافينات" نفطية قد تؤدي إلى الإضرار بأعضاء الجسم في حال تراكمها فيه.

كما تحتوي بعض المنتجات على مادة "بروبيل بارابين" التي تحوم حولها شكوك بأن تأثيرها يحاكي تأثير الهرمونات.

وأوضحت "أوكو تست" أن الجسم قد يمتص هذه المواد الضارة بالصحة مع الوقت بفعل لعق الشفاه من حين إلى آخر.

ولتجنب هذه المخاطر، تنصح المجلة الألمانية باستعمال مستحضرات ملمع الشفاه الطبيعية التي تخلو من هذه المواد الضارة.

المصدر : الألمانية
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