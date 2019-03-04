‫البيض.. حقيقته أفضل من سمعته‬

تكثر حول البيض تحذيرات كثيرة بادعاء احتوائه على ‫كمية كبيرة من الكولسترول، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب ‫والأوعية الدموية، غير أن حقيقة البيض في واقع الأمر أفضل من ذلك.

‫ويرى البروفيسور بيرتهولد كوليتسكو أن بيض الدجاج يحتوي بالفعل على كمية ‫كبيرة من الكولسترول تبلغ 400 مليغرام في المتوسط، إلا أن هذه الكمية ‫لا تبقى جميعها في الجسم.

‫وأوضح أخصائي التغذية العلاجية الألماني أن ثلث الكولسترول الذي يترسب ‫في الأوعية الدموية يأتي من النظام الغذائي، في حين أن الثلثين ‫المتبقيين ينتجهما الجسم بنفسه، وهو ما يثبت أن بيض الدجاج يؤثر على أيض ‫الكولسترول بدرجة أقل بكثير مما يعتقده الكثيرون.

3 بيضات أسبوعيا

ومن جانبها تنصح خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال بتناول البيض ‫باعتدال، موضحة أن الكمية الصحيحة هي ثلاث بيضات في الأسبوع، بما في ذلك ‫البيض الذي يدخل في تحضير الأطعمة أيضا مثل الخبز والكعك والمكرونة ‫والصوص والمايونيز.

أما خبيرة التغذية الألمانية داجمار فون كرام فتنصح الأشخاص الذين ‫يعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم أو من مشاكل في القلب، بعدم ‫تجاوز حد الثلاث بيضات في الأسبوع أبدا. وفي بعض الحالات قد يكون من ‫المفيد التخلي عن تناول البيض نهائيا.

‫في حين يمكن للأصحاء نظريا تناول بيضة أو بيضتين في اليوم، لكن بشرط ‫المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية وإتباع نظام غذائي متوازن يقوم على ‫الفواكه والخضروات.

‫فيتامينات ومعادن

‫‫وأشارت جال إلى أن البيض يزخر بفيتامينات مهمة مثل فيتامين "أ"، كما أنه غني بالمعادن كالحديد والفوسفور ‫والزنك واليود، بالإضافة إلى البروتين عالي الجودة المهم جدا للرياضيين ‫بصفة خاصة.

‫كما يحتوي البيض على مادة "الليسيثين" المهمة للجهاز العصبي، وهو ما ‫يفسر أهميته لكبار السن بصفة خاصة، فضلا عن سهولة مضغه مقارنة باللحوم ‫-على سبيل المثال- ومحتواه العالي من البروتين، والذي يعوض نقص البروتين ‫عند كبار السن بسبب ضعف الشهية لديهم.

‫طريقة التحضير‫

‫وتتوقف فائدة البيض للجسم أو ضرره على طريقة التحضير، فعلى سبيل المثال ‫يتسبب تحضير البيض بمواد دهنية في رفع مستوى الكولسترول في الدم بشكل ‫إضافي.

لذا ينصح كوليتسكو بتحضير البيض بطريقة صحية باستخدام الدهون غير ‫المشبعة كالزيوت النباتية مثلا. ومن المهم أيضا طهي البيض جيدا للقضاء ‫على بكتيريا السالمونيلا الضارة أو أي جراثيم أخرى.

‫وهناك أيضا أنواع أخرى من البيض مثل بيض البط والإوز، وهي ذات محتوى ‫دهني أعلى من بيض الدجاج. ولأن بيض البط والإوز خاصة ‫يمكن أن يحتوي على السالمونيلا وجراثيم أخرى، لذا يجب طهوه جيدا قبل ‫الأكل ولمدة 10 دقائق على الأقل، ولا يجوز أبدا تناوله نيئا.