أخبار سيئة لمستعملي تطبيقات الصحة العقلية.. تفتقر للمرجعية العلمية

يزعم البعض أن التطبيقات والأدوات الرقمية القائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي تمثل الحل الذي طال انتظاره للكثير من أمراض الصحة العقلية، لكن السؤال الحقيقي يتمحور حول الطرق التي تعتمدها هذه التقنيات لتشخيص هذه الأمراض.

ووفقا لدراسة حديثة نشرت بدورية "نيتشر" للطب الرقمي، تبين أن معظم تطبيقات الصحة العقلية لا تستند لأي أدلة علمية أو دراسات تدعم هذه المزاعم.

ورصد الباحثون 1435 تطبيقا للصحة العقلية بمتجري غوغل بلاي وآي تيونز، وعملوا على النظر في الادعاءات المرافقة لحوالي 73 تطبيقا يُعنى بمعالجة الأمراض المتعلقة بالاكتئاب وإيذاء الذات وتعاطي المخدرات والقلق وانفصام الشخصية.

وفي 64% من هذه الادعاءات، زعم المطورون أن تطبيقاتهم فعالة في تشخيص الصحة العقلية أو مساعدة المستخدم على معالجة نفسه. وفي 44% من هذه الحالات، استخدم المطورون لغة علمية لدعم مزاعمهم. وذلك وفق رينا رافاييل الكاتبة المتخصصة بالتكنولوجيا والرعاية الصحية بمجلة "فاست كومباني".



ومع ذلك، عمد 14% فقط من مطوري هذه التطبيقات إلى الإشادة بتصميم أو تطوير يتضمن تجربة حقيقية، ولم يذكر أي من هذه التطبيقات إجراءات وعمليات التصديق والاعتماد الخاصة بها. وقدم تطبيقان فقط "أدلة أساسية منخفضة الجودة" عن دراسات أخرى، في حين تضمن تطبيق واحد فقط اقتباسا من دراسة منشورة.



وأشارت الكاتبة إلى توصل الدراسة إلى استنتاج مفاده أن تطبيقات الصحة العقلية لا تقدم أدلة عالية الجودة تثبت فعاليتها. ورغم وجود الكثير من المراجعات والتعليقات التي تؤكد نجاح هذه التطبيقات في مساعدة المستخدمين فإن معظمها يفتقر بالواقع للأدلة القاطعة، بل يمكن أن تتضمن "محتوى ضارا" بعض الأحيان.

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غير منظمة

ذكرت الكاتبة أن شركات السيليكون استثمرت بشكل متزايد في تطبيقات الصحة العقلية خلال السنوات الماضية. ويعج هذا المجال ببوتات المحادثات الآلية والمنصات المحسنة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحتى الروبوتات التي تزعم أنها قادرة على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب. ويمكن تبين حضور هذه البوتات في تطبيق فيسبوك ماسنجر أيضا.



ويبدو جليا أن هناك قلقا متزايدا من أن الفوائد المفترضة للصحة النفسية والروبوتات التي تقدم استشارات نفسية، تدور في فلك يفتقر إلى الكثير من اللوائح التنظيمية. وفي الوقت الحالي، لا تراقب إدارة الغذاء والدواء الأميركية هذه التطبيقات وفق النهج الصارم الذي تعتمده في مراقبة الأجهزة الطبية.



وبينت رافاييل أن النقاد محقون بشأن اعتبار أن هذا المجال لا يزال في حاجة إلى العديد من الأبحاث النفسية، في حين يذهب البعض للتساؤل عما إذا كانت هذه التطبيقات بديلا ضعيفا للاستشارات المباشرة والتواصل البشري. وتجدر الإشارة إلى أن تلقي العلاج من شخص لآخر أكثر نجاعة من التعويل على التطبيقات.



كما تثير تطبيقات الرعاية الصحية العديد من المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين. فقد توصلت دراسة نُشرت الأسبوع الماضي في "المجلة الطبية البريطانية" أن 19 من أصل 24 من تطبيقات أندرويد الشائعة بمجال الطب تشارك بيانات مستخدميها مع طرف ثالث ورابع بعض الأحيان. وتشمل التسريبات بيانات الحالة الصحية للمستخدمين، وتحديد ما إذا كانت حاملا أو كان مدخنا.

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مخاوف

ويرى مؤيدو هذه التطبيقات أن هذه التكنولوجيا الجديدة توفر خيارات أكثر بأسعار مقبولة للذين لا يستطيعون تحمل نفقات اختصاصيي الصحة العقلية أو الوصول إليهم. وترى بعض الشركات -على غرار "ووبوت"- أنها تساعد في علاج الصحة العقلية للمستخدمين لكنها لا تعتبر بالضرورة بديلا طبيا.



وأفادت الكاتبة بأن هذه التطبيقات تفتقر إلى دعم المختصين في مجال الصحة العقلية. ويخشى المجتمع الطبي أن التطبيقات لا تزال غير قادرة على تعويض أخصائي بشري في الوقت الحالي، كما أنهم لا يزالون غير ملمين بكيفية استجابة بعض الأفراد للبيانات في ظل عدم وجود بيانات كافية.



ونقلت تصريح جون توروس الأخصائي بمجال الصحة العقلية الذي قال "الفكرة الكامنة وراء هذه التطبيقات منطقية للغاية، لكن السلوك الإنساني والعاطفة البشرية والناس معقدون. ما هو قدر المعلومات الذي يمكن لروبوتات المحادثات فهمه حقا؟ ما الذي يمكنهم الاستجابة له؟ كيف يمكننا تحديد الوقت الذي تعمل خلاله بشكل جيد والذي لا تفعل فيه؟".