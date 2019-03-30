ويمنع الأسبرين نشاط إنزيم كوكس (cyclooxygenase) الذي يؤدي إلى تكوين البروستاغلاندين (PGs) الذي يلعب دورا في الالتهاب والألم.

وتستخدم جرعات عالية من الأسبرين -عادة 300 ملغ- لتخفيف الألم وتقليل الحمى والتورم والصداع والصداع النصفي وألم الأسنان وآلام الدورة الشهرية والرشح والبرد. 

كما يمكن تعاطي جرعات مخفضة من الأسبرين "بيبي أسبرين" -عادة 75 ملغ- بوصفه مضادا للصفائح الدموية، أي أنه يجعل الدم أقل لزوجة وقابلية للتجلط، وذلك بناء على توصية الطبيب لبعض المرضى مثل الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية.