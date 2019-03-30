تتسبب عدوى السل في وفاة قرابة مليوني شخص سنويا، ومما يصعّب مكافحة هذا المرض، هو كون عدواه من النوع المقاوِم للأدوية غالبا، ولكن باحثين أستراليين كشفوا عن أمل جديد في التصدي للسل بواسطة الأسبرين -أحد أكثر العقاقير شيوعا- فكيف يتم ذلك؟

فقد كشفت أحدث دراسة علمية أجريت في معهد سينتناري بمدينة سيدني الأسترالية، أن الأسبرين فعال أيضا ضد مرض السل (أو الدرن تنتقل عداوه عن طريق الهواء والعطس ويهاجم عادة الرئة).

هذا المرض الخطير يعد من بين أكثر عشرة أمراض مسببة للوفاة في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. فقد أصيب بعدواه 10.4 ملايين شخص خلال عام 2016، وتسبب بوفاة 1.8 مليون شخص خلال العام ذاته.

البحث الذي أجراه علماء أستراليون، ونشروا نتائجه في "دورية الأمراض المعدية" (The Journal of Infectious Diseases)، قام على إجراء تجارب مخبرية على فئران مصابة بالسل من النوع المقاوم للأدوية. وبواسطة الفحوص المجهرية التي قاموا بها، تمكنوا من مراقبة حركة الدم لدى الفئران وكيف تحركت الصفائح الدموية حول الإصابة.

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خداع

وراقب العلماء كيف قامت بكتيريا السل بخداع الجهاز المناعي، وذلك باستخدام الصفائح الدموية، ونجحت بالتالي في تثبيط محاولته لمكافحتها.

ولكن عندما استخدموا الأسبرين لم تتمكن البكتيريا من خداع الجهاز المناعي، أي أن الأسبرين كان خير معين لجهاز المناعة في التصدي لبكتيريا السل، كما نقل موقع "هايلبراكسيس" الألماني.

والأسبرين هو عقار خافض للحمى والألم والالتهاب، ويعرف أيضا باسم حمض الأسيتيل ساليسيليك (acetylsalicylic acid)، وينتمي إلى مضادات الالتهاب غير السترويدية. ويقلل الأسبرين تجلط الدم.