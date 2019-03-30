العرج المتقطع قد يشير لمشكلات في‬ ‫القلب

أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن‬ ‫الأشخاص الذين يعانون من العرج المتقطع غالبا ما يتعرضون لمشكلات في‬ ‫القلب.

ونصح الأطباء الشخص -الذي يعاني من آلام في الساقين‬ ‫أثناء المشي أو آلام في أصابع الرجلين أثناء الاستلقاء- بضرورة استشارة‬ ‫الطبيب المختص على الفور.‬

‫وعادة ما ترجع هذا الآلام لمرض الانسداد الشرياني المحيطي، وهو اضطراب بالأوعية الدموية يتسبب بداية في ظهور آلام‬ ‫بالساقين في حالة التحميل عليها فقط، مما يضطر المرضى إلى التوقف‬ ‫أثناء المشي.‬

‫وإذا لم يتم تشخيص هذا المرض وعلاجه بشكل مبكر، فستزداد الأعراض المؤلمة بل يظل هناك ضيق بالأوعية الدموية‬ ‫الأخرى، مثل الشريان السباتي أو الدماغ أو الكُلى، ويكون من عواقبه ‫ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.‬