العرج المتقطع قد يشير لمشكلات في القلب
أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من العرج المتقطع غالبا ما يتعرضون لمشكلات في القلب.
ونصح الأطباء الشخص -الذي يعاني من آلام في الساقين أثناء المشي أو آلام في أصابع الرجلين أثناء الاستلقاء- بضرورة استشارة الطبيب المختص على الفور.
وعادة ما ترجع هذا الآلام لمرض الانسداد الشرياني المحيطي، وهو اضطراب بالأوعية الدموية يتسبب بداية في ظهور آلام بالساقين في حالة التحميل عليها فقط، مما يضطر المرضى إلى التوقف أثناء المشي.
وإذا لم يتم تشخيص هذا المرض وعلاجه بشكل مبكر، فستزداد الأعراض المؤلمة بل يظل هناك ضيق بالأوعية الدموية الأخرى، مثل الشريان السباتي أو الدماغ أو الكُلى، ويكون من عواقبه ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.