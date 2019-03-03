أكثر 10 دول صحة في العالم.. حضرت إسرائيل وغاب العرب

قامت وكالة بلومبيرغ بمراجعة بيانات 169 دولة في العالم، لتحديد ترتيبها على الصعيد الصحي، فماذا كانت النتائج؟

أظهر التقييم أن إسبانيا هي البلد الأكثر صحة في العالم، ثم إيطاليا وآيسلندا واليابان وسويسرا، أما الولايات المتحدة فجاءت في المرتبة 35.

وهذا التقييم جاء وفقا لإصدار 2019 من مؤشر بلومبيرغ لأكثر الدول صحة (Bloomberg Healthiest Country Index) الذي يصنف 169 اقتصادا وفقا للعوامل التي تساهم في الصحة العامة.

وكانت إسبانيا في المركز السادس في المؤشر السابق الذي نشر عام 2017.

وفيما يأتي الدول العشر الأولى في العالم من حيث الصحة:

1- إسبانيا.

2- إيطاليا.

3- آيسلندا.

4- اليابان.

5- سويسرا.

6- السويد.

7- أستراليا.

8-سنغافورة.

9- النرويج.

10- إسرائيل.

ويصنف المؤشر الدول على أساس متغيرات محددة، بما في ذلك متوسط ​​العمر المتوقع، مع أخذ مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة. كما يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.

وقامت بلومبيرغ بتقييم المتغيرات الصحية والمخاطر التي تتراوح بين تلك ذات الطبيعة السلوكية إلى الخصائص البيئية.

وحاليا تمتلك إسبانيا أعلى معدل عمر متوقع عند الولادة بين دول الاتحاد الأوروبي، كما شهدت تراجعا خلال العقد الماضي في أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان.

ويقول الباحثون إن عادات الأكل قد توفر أدلة على المستويات الصحية التي تتمتع بها إسبانيا وإيطاليا، حيث يتناول الناس هناك حمية البحر الأبيض المتوسط ​المحتوية على زيت الزيتون البكر والمكسرات.

وفي أميركا الشمالية، تفوق ترتيب كندا في المرتبة السادسة عشرة على الولايات المتحدة والمكسيك، حيث انخفض كل منهما بشكل طفيف إلى 35 و53 (بالترتيب).

وفي آسيا تحسنت كوريا الجنوبية سبعة مراكز إلى 17، في حين أن الصين -التي تضم 1.4 مليار نسمة- ارتفعت ثلاثة مراكز إلى 52. ومتوسط ​​العمر المتوقع في الصين في طريقه لتجاوز الولايات المتحدة بحلول عام 2040، وفقا لمعهد القياسات والتقييم الصحي.