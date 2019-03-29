أعراض فرط الحركة تختلف لدى الفتيات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن ‫أعراض اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة "Attention deficit ‫hyperactivity disorder" المعروف اختصارا بـ "ADHD" تختلف لدى الفتيات ‫عن الفتيان.

‫وأوضحت أن أعراض اضطراب ADHD لدى الفتيان تتمثل في الحركة ‫المفرطة وضعف الانتباه والتركيز، في حين يظهر اضطراب الفتيات في ‫صورة أحلام اليقظة والنسيان والتقلبات العاطفية الحادة. ولهذا السبب ‫غالبا ما يتأخر تشخيص الاضطراب لديهن.

وبناء على ذلك، ينبغي استشارة الطبيب في حال ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج الذي يشمل العلاج الدوائي والعلاج السلوكي.