أعراض فرط الحركة تختلف لدى الفتيات
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن أعراض اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة "Attention deficit hyperactivity disorder" المعروف اختصارا بـ "ADHD" تختلف لدى الفتيات عن الفتيان.
وأوضحت أن أعراض اضطراب ADHD لدى الفتيان تتمثل في الحركة المفرطة وضعف الانتباه والتركيز، في حين يظهر اضطراب الفتيات في صورة أحلام اليقظة والنسيان والتقلبات العاطفية الحادة. ولهذا السبب غالبا ما يتأخر تشخيص الاضطراب لديهن.
وبناء على ذلك، ينبغي استشارة الطبيب في حال ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج الذي يشمل العلاج الدوائي والعلاج السلوكي.