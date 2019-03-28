تحذير من مزاعم التخسيس بالتبريد واليوغا الساخنة
مع حلول فصل الربيع يسعى الكثيرون إلى إنقاص الوزن واستعادة رشاقة القوام. وإلى جانب الحميات الغذائية المتنوعة توجد طرق أخرى تَعد بالتخلص من الدهون الزائدة مثل التبريد واليوغا الساخنة، غير أنها لا تزال محل جدل كبير بين الأطباء وخبراء التغذية.
وقال البروفيسور الألماني سباستيان شميد إن بعض مراكز اللياقة البدنية تروج لمفهوم إنقاص الوزن بواسطة التبريد، حيث يدخل المرء في غرفة تقل درجة حرارتها عن درجة التجمد بغرض التخلص من الدهون الزائدة بفعل تأثير البرودة الشديدة.
وأضاف أخصائي الغدد الصماء والأيض أن اليوغا الساخنة "Hot Yog" تمثل المفهوم المناقض لمفهوم التبريد، حيث يمارس المرء تمارين اليوغا في غرفة تبلغ درجة حرارتها 39 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 40% بغرض التخلص من الدهون الزائدة بفعل تأثير الحرارة الشديدة.
ولم يتم إثبات تأثيرات هذه المفاهيم علميا حتى الآن -يقول الأخصائي- لذا ينبغي الحذر منها واستشارة الطبيب قبل ممارستها، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الجلدية والجروح المفتوحة والأمراض النفسية مثل فوبيا الأماكن المغلقة.
احذر الحمية القاسية
ومن جانبها حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال من اتباع ما يعرف بالحمية الغذائية القاسية "Crash Diet" التي تَعد بخسارة الكثير من الكيلوغرامات في غضون فترة زمنية قصيرة، وذلك خوفا من تأثير "اليويو" حيث يزداد وزن الجسم مجددا بعد الرجوع إلى العادات الغذائية القديمة.
وتتمثل أفضل طريقة لإنقاص الوزن بشكل صحي -تقول الأخصائية- في تعديل النظام الغذائي على المدى الطويل، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه والإقلال من الحلويات والوجبات السريعة والأغذية الجاهزة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لمدة تتراوح بين ثلاثين وستين دقيقة يوميا.