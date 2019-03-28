كيف تضبط شاشة الحاسوب بشكل صحي؟

‫قالت الجمعية الألمانية لصناعة الأثاث إن ‫ضبط شاشة الحاسوب بشكل صحيح أثناء العمل يساعد في تجنب إجهاد العين ‫والشد العضلي في نطاق الرأس والعنق.

ولهذا الغرض ينبغي ضبط الشاشة بحيث تبعد عن العين بمسافة تتراوح بين خمسين وسبعين سنتيمترا، كما ينبغي أن تكون الشاشة مرتفعة بعض الشيء.

وبالنسبة لمقعد المكتب، فإنه ينبغي ضبطه بحيث تنثني الركبة بزاوية تسعين ‫درجة أو أكثر بعض الشيء، مع مراعاة أن تستقر الأقدام على الأرض.

أما مسند الظهر فينبغي ضبطه بحيث تنشأ زاوية مقدارها تسعين درجة أو أكبر ‫بين الجزء العلوي من الجسم والفخذ.‫