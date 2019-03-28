"في بطن المستشفى".. عندما تبتلع الرأسمالية إنسانية الطبيب

عرضت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية تحليلا قصيرا، ولكنه وافٍ، للفيلم الوثائقي المعد من قبل جيروم لمير حول معاناة الأطباء والممرضين وجميع العاملين في ميدان الطب، في ظل توغل النظام الرأسمالي وتقديس المادة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى إنسانية أو قيمية.

وقبل أن ينصب جيروم لمير كاميراته في مستشفى سان لويس، كان قد خبر هذا المكان لمدة عام، ليطلع على حقيقة ما يدور داخل هذا المستشفى الشبيه بالسجن، كما يدل على ذلك عنوان الفيلم "في بطن المستشفى"، الذي يبتلع بكل قسوة جميع عماله، حسب المجلة.

وقالت المجلة إن الحياة اليومية لهؤلاء العمال تتدهور باستمرار تحت تأثير نظام المستشفى الساعي وراء جني الأرباح والأرباح فقط، وأظهرت إحدى لقطات الفيلم جرّاحا يفرك يديه وهو في غاية الانزعاج، لأن البرنامج اليومي الذي أعد له دون أخذ رأيه يجبره على ترك طفل ينتظر عملية جراحية لا تستغرق خمس دقائق.

ولم يرد المخرج ذكر أسماء بعينها –حسب المجلة- لأنه يخشى من الشخصنة التي تحد من شمولية الإشكالية المطروحة، ولكن الجراح الذي ظهر في اللقطة هو البروفيسور إميل سرفاتي اختصاصي جراحة الجهاز الهضمي والغدد الصماء الذي تم توشيحه من قبل الرئيس المالي لأنه يأتي أحيانا إلى باماكو للقيام بعمليات جراحية مجانية لصالح الفقراء هناك.

الحياة اليومية لهؤلاء الأطباء والممرضين تتدهور باستمرار تحت تأثير نظام المستشفى الساعي وراء جني الأرباح (بيكسابي )

المعاناة الأخلاقية

وقالت المجلة إن هذا الفيلم يظهر بجلاء صحة رأي الحركة المدافعة عن المستشفيات العمومية والمناهضة لجنون تحصيل المال، بصورة جعلت المعالجين يقولون إن مهنتهم لم تعد ذات معنى، بعد أن أعطى قانون باشلو عام 2009 كل السلطات للإدارة التنظيمية على حساب تقييم الطبيب الذي ينظر إلى الحالات بعيون إنسانية.

وفي بعض الأحيان، يجهش طبيب بالبكاء من هول ما رآه من عدم اعتبار للإنسانية والأخلاق، كما أفادت المجلة، مشيرة إلى أنه في ظروف كهذه يتدهور العمل الطبي وتكثر الأخطاء.

ولاحظ الباحثان باسكال مولينيه ودوارتي رولو أن هذه المعاناة الأخلاقية منتشرة في القطاعين العام والخاص، وأنها السبب وراء الانتحار المتكرر في أماكن العمل.

الأطباء ينقذون حياة الناس (بيكسابي )

جنون

ويذكّر هذا الفيلم بدراسة بعنوان "يوميات العمل الجنوني" أعدها المحلل النفسي ليز ينارد مع فابيان باردو الطبيب المهني حول معاناة العامل عندما يقوم بما يتعارض مع قيمه.

ومن ضمن المواضيع التي يتطرق لها الفيلم التغييب المتعمد للعمل الجماعي التشاركي، وكذلك إقناع العامل مهما كانت كفاءته ومستوى مهارته بأنه يمكن الاستغناء عنه واستبداله بشخص آخر يقوم مقامه، وهذا يدخل في إطار التحطيم النفسي للعامل، وهو أحد أهداف الإدارة المعاصرة.

وأظهرت كاميرا جيروم لومير كل تلك الحسرة والانكسار لعمال الميدان الطبي من خلال تلك الكآبة البادية في نظرات إميل سرفاتي ذي الهيئة المفعمة بالبراءة.