8 أعراض لالتهاب ملتحمة العين
قال الدكتور تيم بيمه إن ملتحمة العين هي غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضها، وهي تعمل على ترطيب وتزليق العين من خلال إنتاج المخاط والدموع، كما تلعب الملتحمة دورا مناعيا يتمثل في رصد الأجسام الغريبة والجراثيم ومنع دخولها إلى العين.
وأضاف طبيب العيون الألماني أن ملتحمة العين تصاب بالتهاب لأسباب عدة، مثل الحساسية تجاه شعر الحيوانات أو عث الغبار المنزلي أو فطريات العفن، أو نتيجة حساسية الأنف خلال فصل الربيع، بالإضافة إلى مؤثرات خارجية، كالغبار والدخان والماء المحتوي على الكلور.
كما قد يرجع التهاب ملتحمة العين إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل العدوى ببكتيريا المكورات الرئوية أو عدوى بفيروسات الهربس.
وتتمثل أعراض التهاب ملتحمة العين في:
1- احمرار العين.
2- زيادة الإفرازات الدمعية.
3- كثرة الرمش.
4- تورم الجفن.
5- الشعور بوجود جسم غريب في العين.
6- حكة.
7- حرقان.
8- في حال الالتهاب البكتيري يخرج من العين قيح لونه أصفر مائل للأبيض.
وينبغي استشارة طبيب عيون فور ملاحظة هذه الأعراض.
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