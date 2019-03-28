8 أعراض لالتهاب ملتحمة العين

قال الدكتور تيم بيمه إن ملتحمة العين هي ‫غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضها، وهي تعمل على ترطيب ‫وتزليق العين من خلال إنتاج المخاط والدموع، كما تلعب الملتحمة دورا ‫مناعيا يتمثل في رصد الأجسام الغريبة والجراثيم ومنع دخولها إلى العين.

‫‫وأضاف طبيب العيون الألماني أن ملتحمة العين تصاب بالتهاب لأسباب عدة، ‫مثل الحساسية تجاه شعر الحيوانات أو عث الغبار المنزلي أو فطريات العفن، ‫أو نتيجة حساسية الأنف خلال فصل الربيع، بالإضافة إلى مؤثرات خارجية، ‫كالغبار والدخان والماء المحتوي على الكلور.

‫كما قد يرجع التهاب ملتحمة العين إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل ‫العدوى ببكتيريا المكورات الرئوية أو عدوى بفيروسات الهربس.

‫وتتمثل أعراض التهاب ملتحمة العين في:

1- احمرار العين.

2- زيادة الإفرازات ‫الدمعية.

3- كثرة الرمش.

4- تورم الجفن.

5- الشعور بوجود جسم غريب في العين.

6- حكة.

7- حرقان.

8- في حال الالتهاب البكتيري يخرج من العين ‫قيح لونه أصفر مائل للأبيض.

‫وينبغي استشارة طبيب عيون فور ملاحظة هذه الأعراض.