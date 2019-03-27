لماذا تهاجمك الكوابيس؟

قال الطبيب النفسي الألماني البروفيسور توم بشور إن الكوابيس ‫المتكررة التي تصيب البالغين تستدعي استشارة الطبيب، نظرا لأن عدم مواجهتها يرفع خطر ‫الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق والخوف.

‫وأوضح البروفيسور بشور أن الكوابيس المتكررة لها أسباب عدة، منها ‫الإجهاد الذهني والنفسي الشديد بسبب المشاكل والأعباء في الحياة ‫الوظيفية والشخصية، بالإضافة إلى السمات الشخصية كالتعامل مع الأمور ‫بحساسية شديدة.

‫كما قد تكون الأدوية سببا للكوابيس المتكررة، مثل بعض الأدوية الخافضة لضغط ‫الدم أو الكولسترول أو مضادات الاكتئاب أو أدوية الباركنسون أو مرض ‫ألزهايمر.

‫وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن ترجع الكوابيس إلى تناول وجبة ثقيلة قبل ‫الذهاب إلى الفراش.

‫ومن الأسباب الأخرى للكوابيس ما يعرف "باضطراب الكرب التالي للصدمة" (Posttraumatic Stress Disorder) الذي يحدث بعد معايشة أحداث جسيمة ‫كالحوادث وأعمال العنف والاغتصاب وما إلى ذلك.

ويمكن مواجهة الكوابيس من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، ‫وتجنب تناول وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ثلاث ساعات على الأقل.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب نفسي لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الكوابيس المتكررة.