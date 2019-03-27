هل سيعالج السيسي أوبئة أفريقيا حقا؟

عبد الكريم سليم-القاهرة

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة العلاج من الفيروسات لأفريقيا، لتثير تصريحاته جدلا بين المعنيين؛ إذ اعتبر مختصون أن التصريحات غير واقعية، وأن الأزمة ليست في كيفية مساعدة دول أفريقيا على علاج مواطنيها، لكن في منهجية العلاج نفسه، لأن التعامل هنا ينبغي أن يستهدف التحكم في انتشار المرض أكثر من السعي لعلاج المرضى، عبر غلق مصدر العدوى.

وأضاف مختصون أن الحملة الرامية للقضاء على "فيروس سي" بمصر غير ناجحة، لأن منهجيتها غير سليمة، واتخذت شكلا استعراضيا لتمجيد الرئيس بنسبتها إليه، دون فاعلية حقيقية في العلاج على الأرض، علما بأنها ممولة من الأمم المتحدة.

وفور انتهاء مؤتمر الشباب العربي الأفريقي بأسوان في جنوب مصر، اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة الصحة والسكان هالة زايد لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر.

وربط مراقبون بين رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ورغبة النظام المصري في تقديم "استعراض" إعلامي/علاجي يُسجل له أثناء رئاسة الاتحاد.

مليون مواطن أفريقي

وبينما صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد للصحفيين بأن وزيرة الصحة استعرضت -خلال الاجتماع- خطة تنفيذ مبادرة السيسي لعلاج مليون مواطن أفريقي من "فيروس سي"، وإجراء الفحص والعلاج منه "للاجئين في مصر"؛ قالت وزيرة الصحة -في وقت سابق- إن مصر تسعى لنقل تجربتها لدول الجوار العربية والأفريقية.

واستعرضت الوزيرة خطط الوزارة لإرسال قوافل علاجية إلى الدول الأفريقية، مما يشير إلى عدم وضوح اتجاهات الخطة في أذهان القائمين عليها: هل هي للمرضى الأفارقة في مصر، أم للأفارقة في بلدانهم، أم للاثنين معا؟

وتستعد وزارة الصحة للتواصل مع سفارات وقنصليات الدول التي ينتمي إليها اللاجئون لإبلاغهم بالمستشفيات التي سيتم الفحص بها لنحو سبعة ملايين من الأفارقة المقيمين بمصر.

وسيتم تبادل الخبرات بين أطباء مصر ودول أفريقيا لتنفيذ الخطط المسحية، ووضع البرامج القومية لمعالجة المرضى، فضلا عن استضافة مصر المرضى وعلاجهم في معاهد الكبد القومية.

كما ستدرب مصر الأطباء في القارة الأفريقية على التعامل مع هذا الفيروس، وكيفية تحديد العلاج المناسب لكل حالة على حدة، كذلك سيتم إرسال بعثات طبية مصرية لعلاج المصابين بالفيروس هناك.

أمل

ويأمل مسؤولو الصحة بمصر الاستفادة من مبادرة علاج مئة مليون مصري، لعلاج الأفارقة، مع تسمية المبادرة الجديدة "بصحة مئة مليون أفريقي".

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية، يعيش نحو 71 مليون شخص مع عدوى التهاب الكبد سي عالميا، والأقاليم الأشد تضررا بالمرض هي أفريقيا ووسط وشرق آسيا.



والتهاب الكبد سي هو مرض فيروسي، ويمكن أن يسبب الفيروس عدوى التهاب كبد حادة ومزمنة على حد سواء، تتراوح بين المرض الخفيف الذي يستمر أسابيع قليلة إلى المرض الخطير طيلة العمر.

والفيروس تنقله العدوى بالدم، وطرق العدوى الأكثر شيوعا تحدث من خلال ممارسات الحقن غير المأمونة، وعدم كفاية تعقيم المعدات الطبية، ونقل الدم ومنتجات الدم دون فحص.

ويوضح الطبيب المختص في علاج التهاب الكبد الوبائي حاتم عبد الآخر أن نجاح مبادرة "صحة مئة مليون مصري" تم في الإعلام المحلي فقط، ولا توجد معايير واضحة بنسب محددة تقول إن الحملة ناجحة، لكي يتم نقلها لأفريقيا.

ويشير عبد الآخر في حديثه للجزيرة نت إلى إحصاءات سابقة لوزارة الصحة قالت إن خمسين ألف مصري يتم علاجهم، مع استقبال 150 ألف حالة مرضية جديدة، وهو ما يعني خطأ في منهجية العلاج القائمة، وكان ينبغي أن تقوم على غلق مصدر المرض، قبل بدء علاج المرضى.

ولفت المتحدث إلى وجود مشروع بوزارة الصحة منذ عام 2013، وأُجهض لاحقا، توصل إلى أن مصدري العدوى بمصر هما طبيب الأسنان والحلاق، واستهدف المشروع وقف مصدر العدوى قبل العلاج.

نقل التجربة

ويؤكد الطبيب -الذي عمل بعدة دول أفريقية- أن الأزمة ليست في كيفية مساعدة دول أفريقيا على علاج مواطنيها، لكن في منهجية العلاج نفسه، لأن التعامل هنا ينبغي أن يستهدف التحكم في انتشار المرض أكثر من السعي لعلاج المرضى، عبر غلق مصدر العدوى.

ويتوقع حاتم عبد الآخر أن يكون الفشل مصير التجربة عند نقلها لأفريقيا، لأن نقل الطريقة نفسها لمناطق أخرى لن يعني سوى الفشل، وتحدى وزارة الصحة أن تتمكن من إخراج إحصاءات آخر خمس سنوات حول المرض وانتشاره.

وانتقد عبد الآخر التركيز على العلاج، متهما "البعض" بالوزارة بالتركيز عليه للتربح منه، لذلك فمن مصلحة "البعض" أن يستمر نزيف المصابين بالمرض سنويا، لكي يستمر العلاج "المربح" لبعض الأفراد والشركات.

وقال أستاذ الكبد وعضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية محمد القصاص إن أربعين مليون شخص جرى مسحهم بالحملة، لافتا إلى أن التجربة المصرية "رائدة وقدمت نموذجا متكاملا"، بدأ بإنشاء المراكز المتخصصة في علاج الفيروسات الكبدية.

وأوضح القصاص في تصريحات صحفية أن مصر أصبحت تمتلك خبرة في علاج "فيروس سي"، بالإضافة إلى رخص سعر الدواء المصري، "فتكلفة برنامج العلاج تتراوح بين 25 و40 ألف دولار للمريض الواحد، وفي مصر يتكلف 45 دولارا تقريبا".

وتابع أن هناك 3.7 ملايين شخص مصاب بـ"فيروس سي" داخل دول حوض النيل، وأن وزارة الصحة نظمت برنامجا للبداية بدول حوض النيل، وسيتم علاج المرضى ممن تم تشخيصهم بالإصابة.

واعترف القصاص بصعوبة إجراء حملات المسح بدول أفريقيا، ولذا فالبداية ستكون بالمرضى المعروفين فعليا، وهؤلاء أعدادهم كبيرة جدا. وضرب مثلا بإثيوبيا، وهي دولة تعدادها 120 مليون نسمة، و"معروف أن لديها ستمئة ألف مريض"، وستكون البداية بعلاج هؤلاء المرضى.