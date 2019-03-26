النعاس المستمر.. على ماذا يدل؟‬

يعاني بعض الأشخاص من نعاس مستمر، فعلى ماذا ‫يدل ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال قال طبيب الأعصاب الألماني الدكتور سباستيان راور إن النعاس المستمر له ‫أسباب عدة، إذ قد يشير إلى ما يعرف بالنوم القهري (Narcolepsy) أو (Hypnolepsy)، وهو مرض عصبي يؤدي إلى اضطراب إيقاع النوم والاستيقاظ.

‫وإلى جانب النعاس المستمر تتمثل أعراض النوم القهري في التعب الشديد ‫ونوبات النوم المفاجئة وضعف مفاجئ في العضلات، مما يرفع خطر السقوط، ‫بالإضافة إلى النوم المتقطع ليلا والهلوسة.

وأضاف الدكتور راور أن النعاس المستمر قد يرجع أيضا إلى ‫الإجهاد النفسي الشديد أو العدوى البكتيرية مثل المكورات العقدية أو ‫الإصابات الدماغية الرضية (Traumatic brain injury) أو إلى الأورام.

‫لهذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫النعاس المستمر.