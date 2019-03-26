قالت البروفيسورة الألمانية كلاوديا ‫بفوهلر إن حكة الوحمة تستلزم استشارة الطبيب فورا، لأنها تنذر بالإصابة ‫بسرطان الجلد خاصة إذا كانت الحكة مصحوبة بحرقان وألم وقيح.

‫وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية أن هذا الأمر ينطبق أيضا في حال ملاحظة ‫تغيرات على شكل وحجم ولون الوحمة، كأن تكون الوحمة ذات شكل مستدير أو ‫بيضاوي على نحو غير متساو، أو أن يزيد قطرها على خمسة ميلليمترات أو أن يكون لونها ‫داكنا أو ذات معالم غير محددة.

وبشكل عام ينبغي فحص الوحمة لدى طبيب الأمراض الجلدية مرة سنويا، حتى مع عدم ملاحظة هذه الأعراض.