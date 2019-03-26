أطباء ألمان: تقدّم عمر الأب يهدد الطفل بالأمراض

قالت الجمعية الألمانية للغدد الصماء إن ‫تقدّم عمر الأب أيضا يرفع خطر إصابة الطفل بالأمراض، وليس فقط تقدم عمر ‫الأم.

وأوضحت الجمعية أن بعض الدراسات العلمية الحديثة توصلت إلى وجود ‫صلة بين تقدم عمر الأب (أكبر من 45 عاما) وإصابة الطفل بأمراض مثل ‫التوحد والفصام (شيزوفرينيا)، فضلا عن خطر حدوث ولادة مبتسرة.

‫ولا يقتصر الخطر على الطفل فقط، بل يطال الأم أيضا، حيث يرتفع لديها خطر ‫الإصابة بسكري الحمل.

‫وأشارت الجمعية إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى تدهور جودة الخلايا ‫الجذعية المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية مع التقدم في العمر.

‫لكنها عادت لتطمئن الرجال المتقدمين في العمر بأن هذه الصلة ليست ‫بقوة الصلة بين تقدم عمر الأم والمضاعفات المحتملة مثل متلازمة داون، ‫مشيرة إلى أن تمتع الرجل بصحة جيدة يسهم في تحسين جودة الخلايا الجذعية ‫والحيوانات المنوية، ومن ثم الحد من هذه المخاطر.

وأوصت الجمعية الرجل باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية السليمة ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة مع الإقلاع عن التدخين والخمر.

وعلى أية ‫حال، ينبغي على الرجل المتقدم في العمر استشارة الطبيب عند الرغبة في ‫الإنجاب.