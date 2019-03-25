المشروبات المحلاة بالسكر تعزز انتشار سرطان القولون

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن المشروبات الغازية والمشروبات والعصائر المعلبة المحلاة بالسكر، تعزز نمو أورام القولون وانتشارها خاصة بالنسبة للمصابين بالمرض أو المعرضين لخطر الإصابة به.

وأجرى الدراسة باحثون بكلية طب ويل كورنيل في جامعة نيويورك، ونشرت في مجلة العلوم (Science).

وأوضح الباحثون أن الإقبال على المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة التي يدخل في صناعتها وتحليتها شراب الذرة عالي الفركتوز زاد بشكل كبير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وترافقت تلك الزيادة مع ارتفاع معدلات السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى سرطان القولون والمستقيم بين البالغين في منتصف العمر والشباب.

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ويتم تصنيع شراب الذرة عالي الفركتوز من النشا المستخرج من الذرة، وإضافة الإنزيمات إلى النشا، بحيث تتحول إلى شراب مكون من الغلوكوز والسكر والمالتوز، ويعتبر هذا الشراب من المُحليات الشائعة الموجودة في المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة.

وتشير الدراسات الرصدية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مزيدا من الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر والذين يعانون من السمنة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بسرطان القولون.

وللوصول إلى نتائج الدراسة الجديدة، قام الباحثون بمراقبة مجموعتين من الفئران المصممة وراثيًا لتطور أورام القولون، وأعطوا الأولى جرعة صغيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز يوميا لمدة ثمانية إلى تسعة أسابيع، فيما لم تتناول الثانية مشروبات محلاة بالسكر.

وقال الباحثون إن الجرعة التي تم إعطاؤها للفئران من شراب الذرة عالي الفركتوز تعادل السكر الموجود في عبوة من المشروبات الغازية التي يتناولها البشر.

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ثم قارن الباحثون الأورام لدى المجموعتين، ووجدوا أن المجموعة التي تناولت شراب الذرة عالي الفركتوز تطورت لديها الأورام بشكل أكبر وأسرع من أقرانها التي لم تتناول هذا الشراب.

وقال قائد فريق البحث الدكتور لويس كانتلي إنه "بناء على النتائج التي توصلنا إليها، يجب على الأشخاص المصابين بسرطان القولون أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به، تجنب المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر".