 وظّفت جلادين.. السعودية تحطّم رقما قياسيا في الإعدامات
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وظّفت جلادين.. السعودية تحطّم رقما قياسيا في الإعدامات

من مظاهرة سابقة في يوغياكارتا الإندونيسية على إعدام خادمة بالسعودية (غيتي)
من مظاهرة سابقة في يوغياكارتا الإندونيسية على إعدام خادمة بالسعودية (غيتي)

قالت مجلة إنسايدر إن السعودية ستحطّم رقما قياسيا جديدا في العام 2019 في تنفيذ عقوبة الإعدام، استنادا إلى إحصاءات لمنظمات حقوقية.

وبحسب المجلة فإن السعودية نفذت 43 حكما بالإعدام منذ الأول من يناير/كانون الثاني وحتى منتصف الشهر الجاري، في حين كانت قد أعدمت 48 شخصا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

كما تشير المجلة إلى ارتفاع ملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع المسؤولين خلال العام 2015 إلى فتح باب التوظيف أمام الراغبين في الالتحاق بفريق الجلادين.

ولم يشترط الإعلان استيفاء المترشحين أي مؤهلات أو مهارات، واكتفى بالقول إن من سيوظف "سينفذ أحكام الإعدام".

المصدر : الجزيرة
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