كيف يتعامل المصاب بنزلة البرد مع السفر بالطائرة؟
قال اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الألماني ديرك هاينريش إن نزلة البرد الشديدة تستلزم استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، وذلك بسبب تجمع سائل خلف طبلة الأذن.
وأضاف الطبيب الألماني أن المصابين بنزلة البرد يواجهون صعوبة في معادلة الضغط أثناء السفر بالطائرة.
وأوضح أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال القيام ببعض الحركات أثناء الإقلاع والهبوط مثل التثاؤب والبلع والمضغ، حيث يساعد ذلك على فتح قناة استاكيوس (الأنبوب البلعومي الطبلي)، التي تمتد من الأذن الوسطى إلى البلعوم الأنفي.
وتابع هاينريش "كما يمكن معادلة الضغط من خلال تقنية الغواصين، حيث يتم غلق الفم والأنف، ثم ضغط الهواء دون إخراجه، فبذلك يتم ضغط الهواء عبر قناة استاكيوس إلى الأذن الوسطى".