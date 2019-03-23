كيف يتعامل المصاب بنزلة البرد مع السفر بالطائرة؟

قال اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الألماني ديرك هاينريش إن نزلة البرد ‫الشديدة تستلزم استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، وذلك بسبب تجمع سائل ‫خلف طبلة الأذن.

‫وأضاف الطبيب الألماني أن المصابين بنزلة البرد ‫يواجهون صعوبة في معادلة الضغط أثناء السفر بالطائرة.

وأوضح أنه يمكن مواجهة هذه ‫المشكلة من خلال القيام ببعض الحركات أثناء الإقلاع والهبوط مثل التثاؤب ‫والبلع والمضغ، حيث يساعد ذلك على فتح قناة استاكيوس (الأنبوب البلعومي ‫الطبلي)، التي تمتد من الأذن الوسطى إلى البلعوم الأنفي.

‫وتابع هاينريش "كما يمكن معادلة الضغط من خلال تقنية الغواصين، حيث يتم غلق الفم ‫والأنف، ثم ضغط الهواء دون إخراجه، فبذلك يتم ضغط الهواء عبر قناة ‫استاكيوس إلى الأذن الوسطى".