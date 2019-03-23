‫لدغة القراد تهدد الأعصاب

مع حلول فصل الربيع والخروج إلى الحدائق ‫والمتنزهات قد يعود المرء بذكرى سيئة بسبب لدغة حشرة القراد، التي تؤدي ‫إلى الإصابة بداء لايم الذي قد يتفاقم ويتسبب في الإصابة بالتهابات ‫خطيرة مثل التهاب النخاع الشوكي أو الالتهاب الدماغي.

‫وأوضح اختصاصي الطب العام والأمراض المعدية الألماني ديتر هاسلر أن حشرة القراد تعيش في الحشائش الخضراء ‫والشجيرات بالحدائق، وتنشط عادة في فصلي الربيع والصيف، محذرا من أن ‫لدغة حشرة القراد قد تؤدي إلى الإصابة بما يعرف"بداء لايم" (Lyme ‫Disease) الذي ينتج عن بكتيريا "البوريليا".

‫وتتمثل أعراض داء لايم في ظهور بقعة حمراء حول موضع اللدغة وارتفاع درجة ‫الحرارة والتعب والضعف العام والصداع، بالإضافة إلى آلام المفاصل والعضلات والتعرق ‫الشديد.

أعراض داء لايم تتمثل في ظهور بقعة حمراء حول موضع اللدغة وارتفاع درجة الحرارة والتعب والضعف العام والصداع وآلام المفاصل والعضلات والتعرق الشديد (الألمانية)

‫وأضاف هاسلر أن هذه الأعراض تظهر ‫على الجلد بعد ثمانية أيام على الأقل أو بعد أربعة أسابيع على أقصى تقدير، مشددا ‫على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة، نظرا لأنه من السهل علاج داء ‫لايم في مراحله المبكرة، وذلك بواسطة المضادات الحيوية.

‫‫البورليات العصبي

‫‫ومن جانبه أشار طبيب الأعصاب الألماني سباستيان راور إلى أنه عندما ‫يتضرر الجهاز العصبي من العدوى يصاب المريض بما يعرف بداء "البورليات ‫العصبي" الذي تتمثل أعراضه في شلل بالوجه وشلل بحركة العين.

‫ومن العلامات الدالة على الإصابة بداء البورليات العصبي أن مسكنات الألم ‫التقليدية لا تُظهر أي مفعول يُذكر.

ويمكن علاج داء البورليات العصبي ‫بواسطة المضادات الحيوية، أما في حال عدم العلاج فقد يتفاقم الأمر ويصل ‫إلى حد الإصابة بالتهابات خطيرة مثل التهاب النخاع الشوكي والالتهاب ‫الدماغي.