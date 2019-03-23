‫ما أسباب فقدان الوعي لدى الأطفال؟‬

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن فقدان ‫الوعي لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن الأسباب البسيطة لفقدان الوعي ‫تتمثل في الوقوف طويلا أو قلة السوائل أو قلة النوم، بالإضافة إلى نوبات ‫الغضب والصراخ العنيفة.

‫أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في أمراض القلب مثل اضطرابات نظم القلب أو ‫أمراض الأعصاب مثل الصرع.

‫وأوصت "إلتيرن" الوالدين بالانتباه إلى العلامات التي تسبق فقدان ‫الوعي، ومنها الدوار والشعور بالضعف والهزال والخدر.

وشددت على ضرورة ‫استدعاء الإسعاف إذا كان فقدان الوعي مصحوبا بضيق في التنفس أو تشنجات ‫مستمرة أو سرعة أو بطء ضربات القلب أو عند استمرار فقدان الوعي لمدة ‫تزيد على دقيقتين.

وقالت المجلة "إلى أن تصل سيارة الإسعاف، ينبغي جعل الطفل يستلقي على جانبه مع تخفيف ‫الملابس الضيقة من أجل التنفس الجيد، مع مراعاة عدم إعطاء الطفل أية ‫أدوية أو مشروبات".

‫وأضافت "على أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫فقدان الوعي لدى الطفل".