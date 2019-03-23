ما أسباب فقدان الوعي لدى الأطفال؟
أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن فقدان الوعي لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن الأسباب البسيطة لفقدان الوعي تتمثل في الوقوف طويلا أو قلة السوائل أو قلة النوم، بالإضافة إلى نوبات الغضب والصراخ العنيفة.
أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في أمراض القلب مثل اضطرابات نظم القلب أو أمراض الأعصاب مثل الصرع.
وأوصت "إلتيرن" الوالدين بالانتباه إلى العلامات التي تسبق فقدان الوعي، ومنها الدوار والشعور بالضعف والهزال والخدر.
وشددت على ضرورة استدعاء الإسعاف إذا كان فقدان الوعي مصحوبا بضيق في التنفس أو تشنجات مستمرة أو سرعة أو بطء ضربات القلب أو عند استمرار فقدان الوعي لمدة تزيد على دقيقتين.
وقالت المجلة "إلى أن تصل سيارة الإسعاف، ينبغي جعل الطفل يستلقي على جانبه مع تخفيف الملابس الضيقة من أجل التنفس الجيد، مع مراعاة عدم إعطاء الطفل أية أدوية أو مشروبات".
وأضافت "على أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الوعي لدى الطفل".