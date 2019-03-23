 ما مضاعفات ‫أكياس المبايض؟
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ما مضاعفات ‫أكياس المبايض؟

أكياس المبايض تتسبب في اضطرابات الدورة الشهرية وآلام أسفل البطن والظهر (الألمانية)
أكياس المبايض تتسبب في اضطرابات الدورة الشهرية وآلام أسفل البطن والظهر (الألمانية)

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن أكياس‬ ‫المبايض (Ovarian cyst) غير مؤذية غالبا، وفي كثير من الحالات تختفي من‬ ‫تلقاء نفسها.‬

‫وأوضح المعهد الألماني أن كيس المبيض هو كيس مليء بالسوائل داخل المبيض،‬ ‫يأتي غالبا دون أعراض، كما أنه قد يتسبب من حين إلى آخر بـانتفاخات‬ وآلام أسفل البطن والظهر.

وأضاف أنه قد يؤدي إلى إمساك واضطرابات في الدورة الشهرية، كما قد ينفجر الكيس أو يتسبب في التفاف المبيض، مما يؤدي إلى الشعور بألم‬ ‫حاد والتقيؤ والدوار والإغماء.

‫وأشار المعهد إلى أنه في بعض الحالات يتعين استئصال الكيس بواسطة منظار البطن، أما عند ‫الاشتباه في الإصابة بسرطان المبايض يتوجب استئصال المبيض أو كلا‬ ‫المبيضين.‬

المصدر : الألمانية
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