ما مضاعفات ‫أكياس المبايض؟

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن أكياس‬ ‫المبايض (Ovarian cyst) غير مؤذية غالبا، وفي كثير من الحالات تختفي من‬ ‫تلقاء نفسها.‬

‫وأوضح المعهد الألماني أن كيس المبيض هو كيس مليء بالسوائل داخل المبيض،‬ ‫يأتي غالبا دون أعراض، كما أنه قد يتسبب من حين إلى آخر بـانتفاخات‬ وآلام أسفل البطن والظهر.

وأضاف أنه قد يؤدي إلى إمساك واضطرابات في الدورة الشهرية، كما قد ينفجر الكيس أو يتسبب في التفاف المبيض، مما يؤدي إلى الشعور بألم‬ ‫حاد والتقيؤ والدوار والإغماء.

‫وأشار المعهد إلى أنه في بعض الحالات يتعين استئصال الكيس بواسطة منظار البطن، أما عند ‫الاشتباه في الإصابة بسرطان المبايض يتوجب استئصال المبيض أو كلا‬ ‫المبيضين.‬