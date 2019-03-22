تشتيت الانتباه لعلاج طنين الأذن
قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن العلاج السلوكي المعرفي يمثل الحل الأخير لمشكلة طنين الأذن، الذي ليس له سبب واضح، حيث يتعلم المريض نماذج للتفكير والسلوكيات للتعامل مع المرض بشكل أسهل.
وأضاف المعهد الألماني أن نتائج العديد من الدراسات العلمية أثبتت تحسن جودة حياة المرضى المصابين بطنين الأذن بعد الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي على يد معالج نفسي، حيث تراجعت صعوبات النوم ومشاعر التوتر والقلق والاكتئاب لديهم، وذلك من خلال تعلم كيفية تشتيت الانتباه عن الطنين، مما يجعله أقل إزعاجا.
وأوضح المعهد أن طنين الأذن هو استقبال الصوت داخل الأذن في غياب الصوت الخارجي المقابل كالصفير والأزيز، مشيرا إلى أن الطنين يرجع لأسباب عدة مثل الضجيج الدائم أو انسداد القنوات السمعية أو التهاب الأذن الوسطى المزمن.
ويمكن علاج طنين الأذن بواسطة الأدوية أو الوخز بالإبر الصينية أو التنويم المغناطيسي.
أهم الأخبار
- الجزائر.. حشود غفيرة في الجمعة الخامسة للحراك رغم البرد والمطر
- ترامب يثير غضبا عربيا ورفضا دوليا بسبب تصريحات عن الجولان
- كيف استلهم سفاح نيوزيلندا نظرية "الاستبدال الكبير"؟
- بمعدل غير مسبوق.. ثلاثة ملايين توقيع على عريضة لإلغاء البريكست
- عقب مذبحة نيوزيلندا.. التعاون الإسلامي تطلب اعتبار الإسلاموفوبيا عنصرية