تشتيت الانتباه لعلاج طنين الأذن

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن العلاج ‫السلوكي المعرفي يمثل الحل الأخير لمشكلة طنين الأذن، الذي ليس له سبب ‫واضح، حيث يتعلم المريض نماذج للتفكير والسلوكيات للتعامل مع المرض بشكل ‫أسهل.

وأضاف المعهد الألماني أن نتائج العديد من الدراسات العلمية أثبتت تحسن ‫جودة حياة المرضى المصابين بطنين الأذن بعد الخضوع للعلاج السلوكي ‫المعرفي على يد معالج نفسي، حيث تراجعت صعوبات النوم ومشاعر التوتر ‫والقلق والاكتئاب لديهم، وذلك من خلال تعلم كيفية تشتيت الانتباه عن ‫الطنين، مما يجعله أقل إزعاجا.

‫وأوضح المعهد أن طنين الأذن هو استقبال الصوت داخل الأذن في غياب الصوت ‫الخارجي المقابل كالصفير والأزيز، مشيرا إلى أن الطنين يرجع لأسباب عدة ‫مثل الضجيج الدائم أو انسداد القنوات السمعية أو التهاب الأذن الوسطى ‫المزمن.

ويمكن علاج طنين الأذن بواسطة الأدوية أو الوخز بالإبر الصينية أو ‫التنويم المغناطيسي.