‫كيف تحمين رضيعك من الموت المفاجئ؟

‫أوصت خبيرة التربية الألمانية دانييلا ‫جراف الوالدين باتخاذ بعض التدابير المهمة لحماية طفلهم من متلازمة ‫الموت المفاجئ للرضع (Sudden infant death syndrome).

‫وأوضحت جراف أنه ينبغي وضع سرير الرضيع خلال العام الأول من عمره في ‫غرفة نوم الوالدين لكي يكون تحت نظرهم باستمرار، ومن المهم أن يشتمل ‫السرير على مرتبة ثابتة وجيدة التهوية، على أن يخلو السرير من الوسائد ‫والدمى القماشية تجنبا لخطر الاختناق.

وللسبب ذاته ينبغي استعمال كيس نوم أو ملاءة خفيفة يصل طولها إلى الصدر ‫فقط، كي لا تغطي رأس الطفل وتتسبب في اختناقه. ومن المهم أيضا أن ينام ‫الرضيع على ظهره، وليس على بطنه أو جانبه.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتراوح درجة حرارة غرفة النوم بين درجة 16 ‫و18 درجة، على أن تكون خالية من دخان السجائر، الذي يرفع خطر الموت ‫المفاجئ للرضيع.

‫ومن المهم أيضا استدعاء الإسعاف في حال ملاحظة بعض العلامات على الرضيع، ‫مثل زرقان المنطقة المحيطة بالفم أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد ‫أثناء النوم وشحوب الوجه وتوقف التنفس.