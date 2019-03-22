 ‫كيف تحمين رضيعك من الموت المفاجئ؟
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‫كيف تحمين رضيعك من الموت المفاجئ؟

لتجنب خطر الموت المفاجئ ينبغي أن ينام الرضيع على ظهره وليس على بطنه أو جانبه (الألمانية)
لتجنب خطر الموت المفاجئ ينبغي أن ينام الرضيع على ظهره وليس على بطنه أو جانبه (الألمانية)

‫أوصت خبيرة التربية الألمانية دانييلا ‫جراف الوالدين باتخاذ بعض التدابير المهمة لحماية طفلهم من متلازمة ‫الموت المفاجئ للرضع (Sudden infant death syndrome).

‫وأوضحت جراف أنه ينبغي وضع سرير الرضيع خلال العام الأول من عمره في ‫غرفة نوم الوالدين لكي يكون تحت نظرهم باستمرار، ومن المهم أن يشتمل ‫السرير على مرتبة ثابتة وجيدة التهوية، على أن يخلو السرير من الوسائد ‫والدمى القماشية تجنبا لخطر الاختناق.

وللسبب ذاته ينبغي استعمال كيس نوم أو ملاءة خفيفة يصل طولها إلى الصدر ‫فقط، كي لا تغطي رأس الطفل وتتسبب في اختناقه. ومن المهم أيضا أن ينام ‫الرضيع على ظهره، وليس على بطنه أو جانبه.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتراوح درجة حرارة غرفة النوم بين درجة 16 ‫و18 درجة، على أن تكون خالية من دخان السجائر، الذي يرفع خطر الموت ‫المفاجئ للرضيع.

‫ومن المهم أيضا استدعاء الإسعاف في حال ملاحظة بعض العلامات على الرضيع، ‫مثل زرقان المنطقة المحيطة بالفم أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد ‫أثناء النوم وشحوب الوجه وتوقف التنفس.

المصدر : الألمانية
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