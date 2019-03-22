ما الطريقة الصحيحة للعناية بأجهزة السمع؟
قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن أجهزة السمع الطبية الحديثة تعد بمثابة أجهزة حاسوب متناهية الصغر، لذا ينبغي العناية بها بشكل صحيح كي تؤدي وظيفتها على نحو سليم.
وأوضح أنه ينبغي إزالة الاتساخات بواسطة قطعة قماشية مبللة قليلا، مع مراعاة توخي الحذر أثناء التنظيف، علما بأنه لا يجوز التنظيف باستخدام أية أدوات حادة.
ونظرا لأن أجهزة السمع الطبية تتعرض للضرر بفعل البلل ودرجات الحرارة العالية، لذا لا يجوز ارتداؤها أثناء الاستحمام أو في الساونا. كما لا يجوز تجفيفها بواسطة مجفف الشعر أو بوضعها في الميكروويف.
وينبغي خلع أجهزة السمع الطبية قبل وضع المكياج أو إسبراي الشعر، كي لا يتعرض المنفذ متناهي الصغر للانسداد.
وينبغي أيضا خلع أجهزة السمع الطبية قبل الإجراءات العلاجية التي تستخدم الحرارة أو الأشعة مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.
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