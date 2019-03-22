ما الطريقة الصحيحة للعناية بأجهزة السمع؟

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن ‫أجهزة السمع الطبية الحديثة تعد بمثابة أجهزة حاسوب متناهية الصغر، ‫لذا ينبغي العناية بها بشكل صحيح كي تؤدي وظيفتها على نحو سليم.

‫وأوضح أنه ينبغي إزالة الاتساخات بواسطة قطعة قماشية مبللة ‫قليلا، مع مراعاة توخي الحذر أثناء التنظيف، علما بأنه لا يجوز التنظيف ‫باستخدام أية أدوات حادة.

‫ونظرا لأن أجهزة السمع الطبية تتعرض للضرر بفعل البلل ودرجات الحرارة ‫العالية، لذا لا يجوز ارتداؤها أثناء الاستحمام أو في الساونا. كما لا ‫يجوز تجفيفها بواسطة مجفف الشعر أو بوضعها في الميكروويف.

وينبغي خلع أجهزة السمع الطبية قبل وضع المكياج أو إسبراي الشعر، كي لا ‫يتعرض المنفذ متناهي الصغر للانسداد.

‫وينبغي أيضا خلع أجهزة السمع الطبية قبل الإجراءات العلاجية التي ‫تستخدم الحرارة أو الأشعة مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو ‫التصوير بالرنين المغناطيسي.