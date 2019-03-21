 ما مرض المضيفة الجوية؟
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ما مرض المضيفة الجوية؟

الإفراط في استخدام مستحضرات العناية والتجميل يتسبب في الإصابة "بالتهاب الجلد حول الفم" (الألمانية)
الإفراط في استخدام مستحضرات العناية والتجميل يتسبب في الإصابة "بالتهاب الجلد حول الفم" (الألمانية)

يتسبب استخدام مستحضرات العناية والتجميل‬ ‫بشكل مفرط والمكياج الكثيف في تهيج البشرة والتهابها في ما يعرف "بالتهاب‬ ‫الجلد حول الفم"، والمعروف أيضا باسم "مرض المضيفة الجوية".

ويمكن‬ ‫مواجهة هذا المرض بالاستغناء التام عن المستحضرات، بالإضافة إلى استعمال‬ ‫كريمات الكورتيزون والكريمات المثبطة للالتهابات. ‬

و‫أوضح البروفيسور الألماني كورد زوندركوتر أن استخدام مستحضرات العناية‬ ‫والتجميل بشكل مفرط يتسبب في تعرض البشرة لإجهاد شديد. وينطبق ذلك أيضا‬ ‫على المكياج الكثيف؛ حيث إنه يمنع البشرة من التنفس.‬

‫بثور وحكة‬‫‬
‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية أن العناية المفرطة بالبشرة تتسبب في‬ ‫الإصابة بما يعرف "بالتهاب الجلد حول الفم" (Perioral Dermatitis)،‬ ‫الذي تتمثل أعراضه في الشعور بشد بالمنطقة المحيطة بالفم والجفون وظهور‬ ‫بثور حمراء وعُقد جلدية، بالإضافة إلى الشعور بحكة وحرقان.‬

من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني ينس تيسمان إلى أن هذا‬ ‫المرض يعرف أيضا باسم "مرض المُضيفة الجوية"؛ نظرا لأنه أكثر شيوعا لدى‬ ‫مضيفات الطيران بسبب وضعهن المكياج الكثيف مع تغيير المناطق المناخية‬ ‫باستمرار، فضلا عن عدم انتظام مواعيد النوم، مما يتسبب في تهيج البشرة‬ ‫ووقوعها فريسة للإجهاد الشديد. ‬

‫‬دعي بشرتك تتنفس‬‫‬
‫وأضاف تيسمان أنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر،‬ ‫مشيرا إلى أن أولى خطوات العلاج تتمثل في التوقف التام عن استخدام‬ مستحضرات العناية والتجميل لعدة أسابيع، وذلك لإعطاء البشرة الفرصة‬ ‫للتنفس والتجدد. ‬

‫وإلى جانب الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل يصف الطبيب كريمات ‫الكورتيزون والكريمات المثبط للالتهابات، وفي الحالات الشديدة للغاية‬ ‫يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية. ‬

‫‬‫ومن المفيد أيضا استعمال كمادات الشاي الأسود؛ حيث إنها تساعد على تهدئة‬ ‫البشرة وتخفيف الاحمرار.

ولهذا الغرض يتم غلي الشاي الأسود، ثم تركه يبرد،‬ ‫ثم غمس منشفة قطنية به، ثم وضع المنشفة على مواضع البشرة المصابة.‬

المصدر : الألمانية
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