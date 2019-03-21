ما مرض المضيفة الجوية؟

يتسبب استخدام مستحضرات العناية والتجميل‬ ‫بشكل مفرط والمكياج الكثيف في تهيج البشرة والتهابها في ما يعرف "بالتهاب‬ ‫الجلد حول الفم"، والمعروف أيضا باسم "مرض المضيفة الجوية".

ويمكن‬ ‫مواجهة هذا المرض بالاستغناء التام عن المستحضرات، بالإضافة إلى استعمال‬ ‫كريمات الكورتيزون والكريمات المثبطة للالتهابات. ‬

و‫أوضح البروفيسور الألماني كورد زوندركوتر أن استخدام مستحضرات العناية‬ ‫والتجميل بشكل مفرط يتسبب في تعرض البشرة لإجهاد شديد. وينطبق ذلك أيضا‬ ‫على المكياج الكثيف؛ حيث إنه يمنع البشرة من التنفس.‬

‫بثور وحكة‬‫‬

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية أن العناية المفرطة بالبشرة تتسبب في‬ ‫الإصابة بما يعرف "بالتهاب الجلد حول الفم" (Perioral Dermatitis)،‬ ‫الذي تتمثل أعراضه في الشعور بشد بالمنطقة المحيطة بالفم والجفون وظهور‬ ‫بثور حمراء وعُقد جلدية، بالإضافة إلى الشعور بحكة وحرقان.‬

من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني ينس تيسمان إلى أن هذا‬ ‫المرض يعرف أيضا باسم "مرض المُضيفة الجوية"؛ نظرا لأنه أكثر شيوعا لدى‬ ‫مضيفات الطيران بسبب وضعهن المكياج الكثيف مع تغيير المناطق المناخية‬ ‫باستمرار، فضلا عن عدم انتظام مواعيد النوم، مما يتسبب في تهيج البشرة‬ ‫ووقوعها فريسة للإجهاد الشديد. ‬

‫‬دعي بشرتك تتنفس‬‫‬

‫وأضاف تيسمان أنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر،‬ ‫مشيرا إلى أن أولى خطوات العلاج تتمثل في التوقف التام عن استخدام‬ مستحضرات العناية والتجميل لعدة أسابيع، وذلك لإعطاء البشرة الفرصة‬ ‫للتنفس والتجدد. ‬

‫وإلى جانب الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل يصف الطبيب كريمات ‫الكورتيزون والكريمات المثبط للالتهابات، وفي الحالات الشديدة للغاية‬ ‫يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية. ‬

‫‬‫ومن المفيد أيضا استعمال كمادات الشاي الأسود؛ حيث إنها تساعد على تهدئة‬ ‫البشرة وتخفيف الاحمرار.

ولهذا الغرض يتم غلي الشاي الأسود، ثم تركه يبرد،‬ ‫ثم غمس منشفة قطنية به، ثم وضع المنشفة على مواضع البشرة المصابة.‬