فيروس عملاق يحول ضحاياه إلى حجر

اكتشف باحث من اليابان فيروسا عملاقا يؤدي إلى تحجر الكائن الذي يصيبه ويقتله، في عملية تشبه أسطورة ميدوزا التي حولت الرجال الذين نظروا إليها إلى حجر.

وميدوزا شخصية من الأساطير اليونانية، وهي أنثى بشرية مجنحة مع ثعابين سامة حية بدلا من الشعر. وكل من يحدق فيها أو ينظر إلى وجهها يتحول إلى حجر.

واكتشف الفيروس -وهو فيروس عملاق- عالم الفيروسات بجامعة طوكيو للعلوم ماساهارو تاكيمورا، وأطلق عليه فيروس ميدوزا Medusavirus نسبة إلى أسطورة ميدوزا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ذا أتلانتيك.

يصيب الفيروس الأميبا، ولاحظ العالم أن بعض الأميبا سوف تموت منفجرة في وجود الفيروس العملاق، لكن بعضها الآخر يتصلب.

ويحتوي فيروس ميدوزا على مجموعة كاملة من الجينات الخاصة بالهيستونات، وهي البروتينات التي تحيط حولها خيوط طويلة من الدي أن أي.

لكن ليس من المفترض أن يكون للفيروسات هيستون. إذ يقول جيلبرت غريب، عالم الأحياء المجهرية في جامعة لوزان، "الهيستونات هي طريقة لتكوين الحمض النووي وتنظيمه".

لكن الفيروسات لديها القليل من الحمض النووي الذي يحتاج إلى مثل هذا التنظيم. حتى البكتيريا ليس لها هيستون، وكذلك البشر والنباتات، أو أشكال الحياة المعقدة الأخرى ذات الجينومات الطويلة والمعقدة.

كيف اكتسب فيروس ميدوزا هيستونات؟ إحدى النظريات هي أن الفيروس حصل على الجينات من الخلايا المعقدة، مثل الأميبا التي يصيبها.

وكان اكتشاف أول فيروس عملاق في برج لتبريد المياه في عام 2003. كما يوحي الاسم، فإن الفيروسات العملاقة كبيرة بشكل غير عادي وجينوماتها معقدة بشكل غير عادي، وهي تتعارض مع فكرة الفيروسات السائدة على أنها صغيرة وبسيطة وبدائية.

ومع اكتشاف المزيد من الفيروسات العملاقة، بدأ العلماء في التساؤل عما إذا كانت بعض الجينات في الكائنات الحية تأتي فعليا من فيروسات قديمة.