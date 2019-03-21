مصر والعراق ضمن قائمة أسوأ 20 دولة في الصحة

تصدرت كندا قائمة الدول الأكثر صحة في العالم، في حين جاءت دولتان عربيتان ضمن أسوأ عشرين دولة أداء في تصنيف الصحة العالمية الذي أورد نتائجه موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن دورية "غلوبال بيرسبيكتيف" المعنية بأبحاث ودراسات الرعاية الصحية.

وحدد التصنيف العالمي الجديد لعام 2019 أفضل الدول التي يتمتع رعاياها بالصحة في مقابل دول لا يحظى مواطنوها برعاية صحية جيدة.

ويعتبر مؤشر "إنديغو ويلنس" للرفاه -الذي جمع البيانات الخاصة بهذا التصنيف- واحدا من أكثر المؤشرات شمولا، إذ يغطي 191 دولة حول العالم.

واحتلت مصر المرتبة الــ18 من بين الدول العشرين الأسوأ أداء في مجال الصحة. وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة.

وجاء العراق في المرتبة التاسعة في سوء الأداء الصحي، وأرجع المؤشر ذلك إلى عوامل مثل الخمول وانخفاض متوسط العمر المتوقع، ونقص إنفاق الدولة على الصحة، وتراجع معدلات السعادة، وارتفاع مستويات البدانة.

واعتمد المؤشر ترتيبا تنازليا في تصنيفه، حيث احتلت المركز الأول الدولة الأسوأ أداء على الإطلاق حتى الوصول إلى الدولة الأقوى أداء في العالم، والتي مُنحت المركز رقم 191.

وللمفارقة، احتلت جمهورية جنوب أفريقيا ذيل قائمة الدول الأسوأ في مجال الصحة (المركز الأول) إذ سجلت أسوأ معدلات في جميع المعايير التي حددها المؤشر، لا سيما فيما يتعلق بالبدانة وتعاطي الخمور ومتوسط العمر المتوقع.

واستند المؤشر في تصنيفه على عشرة معايير، هي مستوى الحياة الصحية المتوقع وضغط الدم ومستويات السكر في الدم (خطر الإصابة بالسكري)، والبدانة والاكتئاب والسعادة وتعاطي الكحول واستخدام التبغ والخمول والإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية.