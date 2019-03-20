أطباء ألمان يبحثون عن مكان خاص لدراسة تحلل الجثث

يبحث أطباء ألمان عن مساحة خالية في ولاية هيسن بألمانيا ستخصص لإجراء دراسات عن تحلل الجثث البشرية، إذ ستكون هذه المساحة -التي يطلق عليها "مزرعة الجثث"- الأولى من نوعها في ألمانيا.

ويبحث علماء في الطب الشرعي بجامعة فرانكفورت بألمانيا عن أرض خالية لإجراء دراسة عن تحلل الجثث البشرية.

وذكرت قناة "إتش آر" بولاية هيسن (وسط ألمانيا) أن الأطباء سيستخدمون هذه الساحة لإجراء أبحاث من شأنها أن تساعد -على سبيل المثال- في العثور على الجثث المختفية، وستكون هذه الساحة هي الأولى من نوعها على مستوى ألمانيا.

وحسب القناة، فإن الأطباء يبحثون عن أرض بمساحة نحو هكتار، بها جزء من غابة وآخر من المروج وأجزاء جافة وأخرى رطبة.

كما يشترط الباحثون أن تكون هذه الأرض محمية من الدخلاء. وأوضحت القناة أنه ستتم تغذية البحث بجثث نذرها متبرعون لخدمة البحث العلمي قبل الوفاة. وحسب القناة، فإن مثل هذه الأراضي المخصصة لإجراء دراسات عن تحلل الجثث موجودة بالفعل في الولايات المتحدة.

وأشارت القناة إلى أن هناك مساحات كبرى مخصصة لهذا الغرض. وهناك أرض خلاء للغرض نفسه في هولندا، ولكن بمساحة أصغر بكثير، وهي التي يستخدمها أطباء جامعة فرانكفورت، حسب ما أوضحه رئيس قسم الطب الشرعي بالجامعة مارسيل ايه فيرهوف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.