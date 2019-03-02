منها المبالغة بمستحضرات التجميل.. أسباب احمرار الوجه المستمر
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن احمرار الوجه المستمر له أسباب عدة، منها المبالغة في استخدام مستحضرات العناية والتجميل، بالإضافة إلى بعض الأمراض الجلدية.
وأوضحت الرابطة أن المبالغة في استخدام مستحضرات العناية والتجميل تلحق ضررا بوظيفة الحماية الطبيعية للبشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالجروح والعدوى.
لذا ينبغي في هذه الحالة التخلي عن استعمال مستحضرات العناية والتجميل تماما، والاكتفاء بتنظيف البشرة بالماء فقط. كما ينبغي معرفة نوع البشرة (جافة أو دهنية أو حساسية) واستخدام مستحضرات العناية والتجميل المخصصة لها والمتوافقة معها.
وفي حال استمرار احمرار الوجه، ينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية؛ حيث قد يشير الاحمرار حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية كمرض "الوردية" (Rosacea).
وعند الإصابة بالوردية، تتسع الأوردة الدموية الدقيقة ويظهر الاحمرار على الوجنتين والأنف والجبين والذقن.
ولا يُعرف سبب هذا المرض على وجه الدقة حتى الآن، ولكن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى الجينات الوراثية أو التعرض المفرط لأشعة الشمس.
وإلى جانب الأدوية التي يصفها الطبيب، يمكن مواجهة الوردية من خلال تجنب العوامل التي تتسبب في تفاقم المتاعب، مثل الأطعمة الحريفة والمشروبات الساخنة وأشعة الشمس والتوتر النفسي.
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