منها المبالغة بمستحضرات التجميل.. أسباب ‫احمرار الوجه المستمر

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن احمرار الوجه المستمر له أسباب عدة، منها المبالغة في ‫استخدام مستحضرات العناية والتجميل، بالإضافة إلى بعض الأمراض الجلدية.

‫وأوضحت الرابطة أن المبالغة في استخدام مستحضرات العناية والتجميل تلحق ‫ضررا بوظيفة الحماية الطبيعية للبشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة ‫بالجروح والعدوى.

‫لذا ينبغي في هذه الحالة التخلي عن استعمال مستحضرات العناية والتجميل ‫تماما، والاكتفاء بتنظيف البشرة بالماء فقط. ‫كما ينبغي معرفة نوع البشرة (جافة أو دهنية أو حساسية) واستخدام ‫مستحضرات العناية والتجميل المخصصة لها والمتوافقة معها.

‫وفي حال استمرار احمرار الوجه، ينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية؛ ‫حيث قد يشير الاحمرار حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية كمرض "الوردية" (Rosacea).

وعند الإصابة بالوردية، تتسع الأوردة الدموية ‫الدقيقة ويظهر الاحمرار على الوجنتين والأنف والجبين والذقن.

‫ولا يُعرف سبب هذا المرض على وجه الدقة حتى الآن، ولكن الأطباء يرجحون ‫أنه يرجع إلى الجينات الوراثية أو التعرض المفرط لأشعة الشمس.

‫وإلى جانب الأدوية التي يصفها الطبيب، يمكن مواجهة الوردية من خلال ‫تجنب العوامل التي تتسبب في تفاقم المتاعب، مثل الأطعمة الحريفة ‫والمشروبات الساخنة وأشعة الشمس والتوتر النفسي.