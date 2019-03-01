قالت الرابطة الألمانية لمتخصصي الطب ‫النووي إن متاعب الغدة الدرقية وانقطاع الطمث تتشابه مع بعضها، ‫فقد يرجع التعب الدائم والتعرق الشديد وزيادة الوزن اعتبارا من عمر ‫45 سنة إلى مرحلة انقطاع الطمث "سن اليأس" أو إلى فرط نشاط أو قصور ‫الغدة الدرقية.

‫لذا ينبغي على المرأة استشارة طبيب متخصص في أمراض الغدة الدرقية، إلى ‫جانب طبيب النساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض.

ويجب علاج فرط نشاط الغدة الدرقية على وجه التحديد للحد من خطر ‫الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية أو اضطرابات نظم القلب أو ‫ألزهايمر.