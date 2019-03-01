متاعب الغدة الدرقية وانقطاع الطمث تتشابه
قالت الرابطة الألمانية لمتخصصي الطب النووي إن متاعب الغدة الدرقية وانقطاع الطمث تتشابه مع بعضها، فقد يرجع التعب الدائم والتعرق الشديد وزيادة الوزن اعتبارا من عمر 45 سنة إلى مرحلة انقطاع الطمث "سن اليأس" أو إلى فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية.
لذا ينبغي على المرأة استشارة طبيب متخصص في أمراض الغدة الدرقية، إلى جانب طبيب النساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض.
ويجب علاج فرط نشاط الغدة الدرقية على وجه التحديد للحد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية أو اضطرابات نظم القلب أو ألزهايمر.
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