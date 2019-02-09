 ما هو أفضل مشروب لتعاطي الدواء؟
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ما هو أفضل مشروب لتعاطي الدواء؟

ماء الصنبور أفضل مشروب لتسهيل تعاطي الأدوية (الألمانية)
ماء الصنبور أفضل مشروب لتسهيل تعاطي الأدوية (الألمانية)

‫حذر الصيدلاني الألماني نيلس كليمبت من ‫تعاطي الأدوية بواسطة الحليب أو عصير جريب فروت، نظرا لأنها ‫قد تؤثر سلبا على مفعول الدواء.

ومثلا ‫شرح كليمبت أنه لا يجوز تعاطي أدوية "بيسفوسفونات" المعالجة ‫لهشاشة العظام مع الحليب.

أما عصير جريب فروت فيتسبب في ‫زيادة مفعول الأدوية الخافضة للكوليسترول.

وأكد الصيدلاني الألماني أن ماء الصنبور أفضل مشروب لتسهيل تعاطي الأدوية.

المصدر : الألمانية
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