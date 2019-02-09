ما هو أفضل مشروب لتعاطي الدواء؟
حذر الصيدلاني الألماني نيلس كليمبت من تعاطي الأدوية بواسطة الحليب أو عصير جريب فروت، نظرا لأنها قد تؤثر سلبا على مفعول الدواء.
ومثلا شرح كليمبت أنه لا يجوز تعاطي أدوية "بيسفوسفونات" المعالجة لهشاشة العظام مع الحليب.
أما عصير جريب فروت فيتسبب في زيادة مفعول الأدوية الخافضة للكوليسترول.
وأكد الصيدلاني الألماني أن ماء الصنبور أفضل مشروب لتسهيل تعاطي الأدوية.
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