ما أعراض سرطان الخصية؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن سرطان الخصية يحدث في الغالب في المرحلة العمرية بين 15 وأربعين سنة.
وأوضحت أن أعراضه تشمل:
1- آلام الخصية.
2- تورم الخصية.
3- ظهور عقد في الخصية في حجم حبة البازلاء.
لذا ينبغي على الشباب والرجال فحص الخصية بانتظام بمعدل مرة كل شهر على الأقل، مع استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة الأعراض سالفة الذكر.
ويساعد التشخيص المبكر في علاج سرطان الخصية جراحيا بشكل جيد. وفي المرحلة المتقدمة يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية ويخضع المريض للعلاج الكيميائي والإشعاعي.