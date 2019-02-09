 ما أعراض سرطان الخصية؟
البث الحي
ابحث

ما أعراض سرطان الخصية؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن ‫سرطان الخصية يحدث في الغالب في المرحلة العمرية بين 15 وأربعين سنة.

وأوضحت أن أعراضه تشمل:

1- آلام الخصية.

2- تورم الخصية.

3- ظهور عقد في الخصية في حجم حبة ‫البازلاء.

‫لذا ينبغي على الشباب والرجال فحص الخصية بانتظام بمعدل مرة كل شهر على ‫الأقل، مع استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة الأعراض سالفة ‫الذكر.

‫ويساعد التشخيص المبكر في علاج سرطان الخصية جراحيا بشكل جيد. وفي ‫المرحلة المتقدمة يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية ويخضع المريض ‫للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
امرأة تلد توأمين بعينة منوية لزوجها جمدت 13 عاما
ماذا تعرف عن سرطان الخصية؟
الخصية المعلقة تهدد بالسرطان
‫الاكتشاف المبكر طوق النجاة من سرطان الخصية‬
أهم الأخبار
المزيد من صحة
متى تستخدم إبر ساكيندا لتخفيف الوزن؟
منظمة الصحة: حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا الأعلى خلال عقد
خل التفاح.. قد يسرع الأيض ولكنه ليس علاجا سحريا
4 عناصر في منزلك تمثل بيئة خصبة لتجمع البكتيريا