ما أعراض سرطان الخصية؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن ‫سرطان الخصية يحدث في الغالب في المرحلة العمرية بين 15 وأربعين سنة.

وأوضحت أن أعراضه تشمل:

1- آلام الخصية.

2- تورم الخصية.

3- ظهور عقد في الخصية في حجم حبة ‫البازلاء.

‫لذا ينبغي على الشباب والرجال فحص الخصية بانتظام بمعدل مرة كل شهر على ‫الأقل، مع استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة الأعراض سالفة ‫الذكر.

‫ويساعد التشخيص المبكر في علاج سرطان الخصية جراحيا بشكل جيد. وفي ‫المرحلة المتقدمة يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية ويخضع المريض ‫للعلاج الكيميائي والإشعاعي.