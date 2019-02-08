 منظمة الصحة: حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا الأعلى خلال عقد
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منظمة الصحة: حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا الأعلى خلال عقد

حملات التطعيم يجب أن تغطي نحو 95% من السكان لمنع انتشار الفيروس (الألمانية)
حملات التطعيم يجب أن تغطي نحو 95% من السكان لمنع انتشار الفيروس (الألمانية)

قالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة بالحصبة العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تزايد عدد البؤر التي يرفض فيها الآباء تطعيم أطفالهم.

وذكرت المنظمة أنه في الوقت نفسه تحصل أعداد قياسية من الأطفال على التطعيم، مما ينعش الآمال في أن ارتفاع حالات العدوى لن يدوم.

وقالت في بيان أمس الخميس "كان التقدم متفاوتا بين الدول وداخل الدولة الواحدة، مما ترك أعدادا متزايدة من الأفراد المعرضين للإصابة دون حماية، وهو ما أسفر عن عدد قياسي من المصابين بالفيروس في عام 2018".

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب فقدان السمع واعتلالات دماغية لدى الأطفال، وقد يؤدي للوفاة في الحالات الشديدة.

ويجب أن تغطي حملات التطعيم نحو 95% من السكان لمنع انتشار الفيروس.

وفي العديد من البلدان تسعى حملات مكافحة التطعيم إلى ثني الآباء عن تحصين أبنائهم على الرغم من الأدلة العلمية القوية على أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وفي المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية -التي تغطي نحو تسعمئة مليون نسمة- أصيب نحو 82 ألفا وستمئة شخص في 47 دولة بالحصبة العام الماضي وهو أعلى رقم في هذا العقد، وتوفي 72 من بين هؤلاء.

المصدر : رويترز
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