 خل التفاح.. قد يسرع الأيض ولكنه ليس علاجا سحريا
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خل التفاح.. قد يسرع الأيض ولكنه ليس علاجا سحريا

خل التفاح لا يخلو من العيوب وقد يتسبب الحمض في مشاكل بالأسنان والشعور بحرقان في الحلق (غيتي)
خل التفاح لا يخلو من العيوب وقد يتسبب الحمض في مشاكل بالأسنان والشعور بحرقان في الحلق (غيتي)

قال خبير التغذية الألماني أندرياس ‫داكسينبرجر إن خل التفاح يتمتع بفوائد صحية جمّة، موضحا أنه يساعد على تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون.

‫وأضاف داكسينبرجر أن خل التفاح يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، مما ‫يقي من نوبات الجوع الشديدة، كما أنه يعمل على تحفيز عملية الهضم، ‫وبالتالي يقي من الشعور بالانتفاخ والإمساك.

‫ومن ناحية أخرى، أشار داكسينبرجر إلى أن خل التفاح لا يخلو من العيوب؛ ‫فقد يتسبب الحمض في مشاكل بالأسنان والشعور بحرقان في الحلق. ويمكن ‫تجنب ذلك من خلال تخفيف الخل بالماء.

‫لذا يوصي خبير التغذية الألماني بإضافة خل التفاح إلى الأطعمة -كالسلطة مثلا- كما يمكن تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات بنحو 15 ‫دقيقة على مدار عدة أسابيع لتحقيق الاستفادة الصحية المرجوة.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استعمال خل التفاح ليس بديلا عن تخفيف الأكل، وتناول غذاء صحي متكامل، حيث إن تناول الشخص كميات كبيرة من الطعام والسعرات الحرارية سيؤدي إلى زيادة الوزن حتى لو شرب معه لترا من خل التفاح!

المصدر : الجزيرة,الألمانية
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