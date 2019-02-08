4 عناصر في منزلك تمثل بيئة خصبة لتجمع البكتيريا

قد يصاب الكثير من الأشخاص بالدهشة حين يتردد إلى مسامعهم أن بعض الأماكن الموجودة في المنزل هي في الواقع موطن لتكاثر البكتيريا والجراثيم، وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا لا تشكل دائما خطرا على صحة الإنسان فإن بعضها قد يكون ضارا.

وفي هذا التقرير نعرض أبرز الأماكن والأمور التي تمثل بيئة خصبة لنمو البكتيريا في المنزل وطرق تنظيفها:

1- الإسفنجة

الإسفنجة التي تستخدم لتنظيف الأواني من أغراض المطبخ التي تحتوي على الكثير من البكتيريا التي تتكاثر بوجود بقايا الطعام والرطوبة، وهي البيئة المثالية لتكاثر الميكروبات في المنزل.

وينصح باستبدال الإسفنجة أسبوعيا على الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو مبالغا فيه بعض الشيء، ومن المستحسن تنظيف الإسفنجة باستخدام مزيج يحتوي على 90% من الماء و10% من المبيّض، ومن الأفضل إعادة تدوير الإسفنجة واستخدامها لتنظيف الحمام أو حوض الغسيل، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ستيب تو هيلث".

2- الأغطية

هل سبق لك أن تخيلت أن المكان الذي تنام فيه كل ليلة مليء بالبكتيريا؟ في الحقيقة تخزن الأغطية ما يتساقط من البشرة والأوساخ التي نصطحبها معنا إلى السرير كل ليلة، بعد الاستيقاظ من النوم ينصح بتهوية الأغطية قليلا قبل ترتيب السرير، ومن الأفضل تغييرها كل أسبوع.

3- المغسلة

من المثير للسخرية أن أكثر العناصر التي في اتصال مستمر مع الماء هي أكثر الأماكن التي تتكاثر فيها أعداد مهمة من البكتيريا، كما أن وجود مخلفات الطعام مع عامل الرطوبة في المغسلة يوفر بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

وبطبيعة الحال يمكن تجنب ذلك بتنظيف حوض الغسيل بانتظام بعد كل استخدام لمنع تراكم الجراثيم، وتعتبر أحواض الغسيل والحنفيات وأحواض الاستحمام المكان المثالي لظهور الفطريات والعفن، كما أن الزوايا الموجودة في الأحواض والتي يصعب تنظيفها ينمو فيها العفن.

4- كوب فرشاة الأسنان

الكوب الذي تحتفظ فيه بفرشاة الأسنان من أحد الأماكن الموجودة في المنزل الملائمة لتراكم ملايين البكتيريا، لذلك من المستحسن غسل الكوب يوميا لتجنب تراكم الرطوبة فيه.

العناصر الأخرى الموجودة في المنزل التي تتراكم فيها ملايين البكتيريا:

● الهواتف المحمولة

● التلفزيون وأجهزة التحكم عن بعد

● الأبواب وعجلة قيادة السيارة وأجزاء أخرى من السيارة

● أرضية المنزل

● الطاولات

● حقائب الظهر والأكياس

● ألواح التقطيع

● المناشف

● فأرة الحاسوب والمفاتيح

● مقابض الأبواب

نحن على اتصال دائم مع الأغراض الموجودة في المنزل التي تتكاثر فيها البكتيريا يوميا، لكن لا داعي للشعور بالقلق لأن جسمنا يحتوي على آليات دفاع لمقاومة هذه الجراثيم، ومع ذلك يجب علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للعيش في بيئة نظيفة وصحية.