11 سببا تجعل غرفتك في الفندق مضرة بصحتك

بعد قراءة هذا التقرير سترغب في جلب مناديل التطهير لمسح كل سنتيمتر مربع من غرفتك في الفندق، حيث سنعرض 11 سببا يجعل غرفتك في الفندق مضرة بصحتك، وهي:

1- جهاز التحكم بالتلفاز

ينتقل جهاز التحكم بالتلفاز من يد إلى أخرى. وعلى عكس المنزل، فإن جهاز التحكم الموجود في غرفة الفندق يستخدمه الكثير من الأشخاص، كما أن فرص تنظيفه بشكل منتظم ضئيلة للغاية.

وقد أظهرت دراسة لشركة "ترافل ماث" أن جهاز تحكم في فندق ثلاث نجوم يحتوي على بكتيريا "العصوية الرقيقة" التي تسبب مشاكل في كل من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وذلك وفقا للكاتبة أليكسا إريكسون، في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايتجاست".

2- رمي الملابس على الأرض

يعتقد الجميع أن السجاد خال تمامًا من الغبار، ولكن وفق دراسة الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة سنة 2012، تبين أن السجاد يحتوي على عدد هائل من البكتيريا البرازية والهوائية التي من شأنها أن تتسبب في إصابتك بأمراض الجهاز الهضمي والعديد من الأمراض الأخرى. لذلك فكر مرتين قبل أن ترمي منشفتك المبللة وملابسك على الأرض.

3- الأغطية

رغم أنه يتم تغيير الملاءات وأغطية الوسائد بشكل منتظم في غرف الفندق، فإنه وفق تحقيقات أجرتها شبكة "سي أن أن" لا تتم عملية التغيير سوى أربع مرات في السنة، لذا احرص دائما على طلب غطاء نظيف.

4- وضع المستلزمات الشخصية على سطح المغسلة

أثبتت دراسة أجرتها "ترافل ماث" أن سطح المغسلة من بين أكثر الأماكن التي تنمو فيها البكتيريا. وهذا يعني أن فرشاة المكياج التي تلامس وجهك وفرشاة الأسنان التي تضعها في فمك يمكن أن تلتقط الكثير من الميكروبات.

5- استخدام الهاتف الموجود بالغرفة

قبل استخدام الهاتف للاتصال بخدمة الغرف قد ترغب في تطهيره أولا. فقد وجدت دراسة أنه حتى في الفنادق ذات الخمس نجوم توجد العديد من البكتيريا لا سيما على الهاتف، والتي يمكن أن تسبب التهابات جلدية ورئوية.

6- نقص التهوية

وفق إدارة السلامة والصحة المهنية، يمكن للهواء المنبعث من السيارات والقطارات والطائرات وحتى من غرف الفنادق أن يؤثر سلبا. فنقص التهوية بالغرفة يساهم في خلق بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا. ولذلك، قد تصاب بالسعال وضيق التنفس والصداع والشعور باحتقان في الجهاز التنفسي العلوي. ومن الأفضل قضاء الوقت خارج غرفة الفندق، وإذا أمكن حاول إبقاء النافذة مفتوحة.

7- الأكواب الموجودة بالغرفة

وذلك لأن عمال التنظيف يقومون بشطف الكؤوس المستخدمة دون غسلها.

8- جهاز التكييف ضعيف

وفقًا للأبحاث، إن جهاز التكييف الذي لم تتم صيانته يمكن أن يكون ضارا. ففي حال شغلته وشممت رائحة غريبة، فتأكد أن الجسيمات القذرة قد انتشرت في الجو.

يقول مارك ميندل، وهو طبيب متخصص في علم الأوبئة بإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، إن جهاز التكييف يزيد من أعراض الربو والحساسية.

9- ترك فرشاة الأسنان بالحمام

عند شطف المرحاض بالماء يمكن أن تنتشر الملوثات بالمنطقة المحيطة وتنتقل إلى فرشاة أسنانك، لذلك من الأفضل حفظها في مكان آخر.

10- المغسلة

تعتبر المغسلة من الأماكن التي تنمو فيها الجراثيم، حيث يصعب تنظيف الشقوق المحيطة بالصنبور، كما أن البيئة الرطبة يمكن أن تكون مثالية لتكاثر الميكروبات. فتأكد من تطهير الحوض بنفسك، وحاول أن تبقي أغراضك بعيدة عنه.

11- منتجات التنظيف

قد تبذل قصارى جهدك لإبقاء منتجات التنظيف التي تزعجك خارج منزلك، غير أن الفنادق لا تتبع نفس المعايير. وسواء كان لديك حساسية كيميائية أم لا، فإن منتجات التنظيف ومعطرات الجو يمكن أن تسبب الحساسية والربو.