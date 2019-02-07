5 علامات على نقص الفيتامينات المزمن لدى النساء

يعتبر نقص الفيتامينات مضرا بالجسد البشري، حيث يتسبب في شعورنا بالإعياء ويؤدي إلى إصابتنا بمجموعة متنوعة من الأمراض. ويمكن عند عدم الحصول على القدر الكافي من الفيتامينات أن يخل ببروتيننا اليومي ويمنعنا من تأدية مهامنا بشكل طبيعي.



ونقدم هنا أعراض نقص الفيتامينات لدى النساء، وبعض العلامات التي تدل على وجود خطب ما، وفقا لما أورده موقع "توب غرايتر" الأميركي:

1- تدهور صحة الفم

يدل تراجع صحة الفم بشكل ملحوظ على نقص الفيتامينات في الجسم، وإليك بعض الأعراض التي يجب عليكِ الانتباه إليها بشكل خاص:

• القرحة الفموية:

أفاد الموقع بأن تقرحات الفم تكون غالبا ناتجة عن نقص مستوى الحديد أو فيتامين ب. وقد وجدت إحدى الدراسات أن المصابين بهذه التقرحات يعانون في بعض الأحيان من نقص الحديد حتى بشكل طفيف.

ويعتبر نقص فيتامين ب2 الأكثر شيوعا عندما يقترن الأمر بقرحة الفم، ويعرف هذا الفيتامين باسم رايبوفلافين. ويصاب الشخص بالقرحة الفموية في حال نقص فيتامين ب1 الذي يعرف باسم ثيامين، فضلا عن فيتامين ب6، المعروف باسم بيريدوكسين.

• تمزق ونزف وتشقق الشفتين

عادة ما يكون النزف في المنطقة المحيطة بالفم -والذي يعرف باسم "التهاب الشفة الزاوي"- ناتجا عن انخفاض مستويات الحديد وفيتامين ب في الدم، وينطبق ذلك بشكل أساسي على فيتامين ب6. ويمكن لمثل هذا المرض أن ينجم عن الجفاف، مما يستدعي الحاجة لشرب المزيد من المياه.



• نزف اللثة

تقترن مشكلات نزف اللثة في العادة بنقص مستوى فيتامين سي، لأن الجسم لا ينتج هذا الفيتامين بشكل طبيعي. ويعزز هذا الفيتامين قدرة الجسم على الشفاء وحماية نفسه من الأمراض، مما يعني أن عدم تناوله بكميات كافية سيؤدي إلى التهاب اللثة بسهولة. والجدير بالذكر أن حوالي 17% من الأشخاص حول العالم يعانون من نقص فيتامين سي.



وفي حال كنتَ تعاني من نزف اللثة تحدث إلى طبيب الأسنان الخاص بك واستخدم فرشاة أسنان ناعمة، واحرص على حصولك على كمية كافية من فيتامين سي.

2 ـ متلازمة تململ الساقين

وهي اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويقود صاحبه إلى الإحساس بشعور غير مريح على مستوى الساقين، مما يدفعه إلى الشعور بالرغبة في تحريكها باستمرار.

وعادة ما يكون هذا السلوك قهريا ولا يمكن السيطرة عليه أو مقاومته، كما أن النساء يصبن به بشكل أكبر. ولعل أبرز المعضلات المتعلقة بهذا المرض أنه يزداد سوءًا عند الاسترخاء، خاصة عندما يحاول الشخص الخلود إلى النوم.



لسوء الحظ، لا تزال متلازمة تململ الساقين غير مفهومة بشكل كبير، ولم يكتشف الأطباء بعد السبب الذي يؤدي إلى الإصابة بها، ولكن هناك بعض الروابط بين نقص كمية الحديد التي يستهلكها الفرد يوميا وبين هذه المتلازمة.

ويمكن لفيتامين سي أن يكون مفيدا في هذه الحالة نظرا لقدرته على تسريع امتصاص الحديد، مما يستوجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والحرص على اتباعها بفيتامين سي.

ولمدّ الجسم بالكميات الكافية من فيتامين سي، يمكننا تناول الخضر والفواكه الطازجة.



3 ـ تدهور صحة العينين

لعل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات في الإبصار وأكثرها شيوعا نقص فيتامين أ. ويمكن لعدم تناول هذا الفيتامين بكمية كافية أن يقود إلى ما يعرف باسم العمى الليلي، مما يعني أن الشخص سيعاني من صعوبة الرؤية في الإضاءة المنخفضة.



ويعتبر فيتامين أ عنصرا أساسيا في إنتاج صبغة رودوبسين التي تعرف باسم الصباغ البنفسجي، وتتمركز على مستوى شبكية العين وتساعدنا على الرؤية في الليل. وفي حال كنتِ لا تتناولين كميات كافية من فيتامين أ ولا ينتج جسدك الكميات الكافية من هذا الصباغ فلن يقتصر الأمر على ضعف رؤيتكِ الليلية فقط، بل إن هذه الأعراض ستؤثر على رؤيتك بشكل عام.



وحذر الموقع الأميركي من إمكانية تسبب نقص فيتامين أ وتجاهل علاجه في الإصابة بجَفاف المُلتحمة الذي يلحق ضررا بالقرنية ويمكن أن يؤدي إلى العمى.

وعند حدوث أي مشاكل في الإبصار يجدر بك استشارة أخصائي عيون.

بالمقابل، فإن الإفراط في استهلاك فيتامين أ يعد مضرا بالصحة، ويجدر بك الابتعاد عن المكملات الغذائية التي تمد الجسم بهذا الفيتامين.

4 ـ تدهور صحة الأظافر والشعر

الشعر والأظافر مرتبطان ببعضهما البعض، حيث إن الأعراض التي تؤثر على أحدهما يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الآخر. وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي تقود إلى تدهور صحتهما، فإن نقص فيتامين ب7، أو ما يسمى بيوتين، يعتبر أكثرها شيوعاً. ويضطلع بيوتين بدور تحويل الطعام إلى طاقة للجسم، وفي حال كان لديك نقص على مستوى هذا الفيتامين، ستلاحظين تقصف أطراف الشعر وهشاشة الأظافر.



وقد أورد الموقع أن أعراض نقص فيتامين ب7 تتمثل في تدهور صحة فروة الرأس وظهور مناطق متقشرة تدفع للشعور بالحكة وتعجل بسقوط الشعر. وتعرف هذه المناطق المتقشرة علميا باسم التهاب الجلد الدهني، ويمكن لها أن تظهر على مستوى الوجه والفخذ والإبطين والصدر.



وهناك مجموعة متنوعة من الأسباب المحتملة لهذه المشكلات، لكن نقص الفيتامينات بشكل مزمن يعد أحدها بكل تأكيد. ومن شأن تناول كميات قليلة جدا من الزنك أن يؤدي إلى مشاكل على مستوى الشعر، كما أن نقص فيتامين ب يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

وفي هذه الحالة، يمكن لنا القول إن الجسد يفتقر لفيتامين ب2 (رايبوفلافين) وفيتامين ب3 (نياسين) فضلا عن فيتامين ب6 الذي يشار إليه باسم بيريدوكسين.



ويمكن للنساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر أن يكن عرضة للصلع، وفي حال وجدت شعرك بصدد التساقط، من المرجح أنك تعانين من نقص على مستوى:

ـ فيتامين ب3، نياسين

ـ فيتامين ب7، بيوتين

ـ الزنك

ـ حمض اللينوليك

ـ الحديد



5 ـ تورم الجلد ومشاكل البشرة

أفاد الموقع بأن ظهور بعض المشاكل الصحية على مستوى البشرة من إحدى العلامات الدالة على نقص الفيتامين لكنها ليست شائعة. ولا يعني ذلك أن نغفل عن تورم الجلد، والذي يعرف باسم التقرن الشعري، ويتميز بظهور نتوءات حمراء أو بيضاء تشبه النتوءات التي توجد على جلد الأوز. وتظهر هذه العلامات في الغالب على مستوى الذراعين والفخذين والخدين.



في الوقت الحالي، لا يزال سبب ظهور هذه النتوءات غير مؤكد بنسبة 100%. لكن يشار إليه في الغالب بكونه ناتجا عن فائض إنتاج الكيراتين من بصيلات الشعر. وعلى الرغم من وجود أسباب وراثية وراء ذلك فإنه يعتقد بأنها ناتجة عن نقص فيتامين أ وسي.



وفي حال لاحظتِ أعراضا شديدة الخطورة، لا تغفلي عن استشارة طبيبك الخاص وتجنبي تناول مكملات الفيتامينات دون وصفة طبية.

قائمة إرشادية للأطعمة الغنية بمغذيات معينة:

الحديد:

ـ الجوز

ـ اللحم

ـ السمك

ـ البقوليات

ـ الدواجن

ـ البذور

ـ الخضر الورقية

ـ الحبوب بجميع أنواعها



فيتامين ب:

ـ الألبان

ـ السمك

ـ الدواجن

ـ اللحم

ـ لحوم الأعضاء

ـ البيض

ـ الخضراوات الخضراء

ـ الخضراوات النشوية

ـ البقوليات

ـ البذور

فيتامين أ:

ـ الخضراوات الخضراء والورقية

ـ البيض

ـ لحوم الأعضاء

ـ الخضراوات ذات اللون الأصفر

ـ الخضراوات ذات اللون البرتقالي

ـ السمك



البيوتين:

ـ الجوز

ـ اللحم

ـ لحم الأعضاء، مثل الكبد

ـ السمك

ـ البذور

ـ البروكلي

ـ السبانخ

ـ البطاطا الحلوة

ـ الموز

ـ القرنبيط

ـ الحبوب بجميع أنواعها



الزنك:

يمكنك تناول:

ـ الجوز

ـ اللحم

ـ الفواكه

ـ ثمار البحر

ـ الحبوب الكاملة