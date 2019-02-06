الجديد في علاج مرض السكري في عيادة الجزيرة

ما أحدث العلاجات لمرض السكري؟ وهل صحيح ما يقال عن علاج السكري بالخلايا الجذعية؟ وماذا عن دواء فيكتوزا الذي يستخدم أيضا لتخفيف الوزن؟



عيادة الجزيرة تفتح لك أبوابها اليوم الأربعاء، فهل أعددت سؤالك؟

وتستضيف العيادة الدكتور عماد الناعم استشاري أول في أمراض الغدد والسكري والأيض في مؤسسة حمد الطبية في قطر، وأستاذ مساعد في كلية الطب وايل كورنيل.

وستبث حلقة عيادة الجزيرة الأربعاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينتش) عبر خدمة البث المباشر على صفحة "طب وصحة" الجزيرة على فيسبوك، وموقع الجزيرة نت، وصفحة "طب وصحة" على تويتر.

ويمكن لمتابعينا إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر التعليق على البث المباشر للحلقة لحظة بثها على صفحة "طب وصحة" على فيسبوك.

وإذا لم تشاهد الحلقة مباشرة، فيمكنك مشاهدتها على الجزيرة نت في اليوم التالي، حيث ستنشر مع ملخص لأبرز المعلومات والنصائح التي احتوتها.