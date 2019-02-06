ترامب يتعهد بالقضاء على الإيدز بأميركا خلال عشر سنوات

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء بالقضاء على فيروس "أتش آي في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الولايات المتحدة خلال عشر سنوات.

وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد "ميزانيتي ستطلب من الديمقراطيين والجمهوريين تقديم الالتزامات المطلوبة للقضاء على فيروس إتش آي في بالولايات المتحدة خلال عشر سنوات، وقد حققنا خطوات هائلة".

ومصطلح "أتش آي في" هو اسم الفيروس المعدي الذي يصيب جهاز المناعة، بينما مصطلح "الإيدز" هو الاختصار الإنجليزي لـ"متلازمة نقص المناعة المكتسب"، وهي المرحلة المتقدمة من العدوى بفيروس "أتش آي في" التي يكون فيها جهاز المناعة قد أنهك وأصبح غير قادر على حماية الجسم.

وعادة ما يتطور الإيدز خلال فترة تصل إلى عشر سنوات بعد دخول فيروس "أتش آي في" إلى الجسم.

ويعتقد العلماء أن مصدر الفيروس هو القردة والشمبانزي في غرب قارة أفريقيا، إذ يعتقد أن فيروس الإيدز نسخة مطورة من فيروس كان يصيب القردة واسمه فيروس نقص المناعة القردي (أس آي في).

وفي مناطق غرب أفريقيا كانت هذه الحيوانات تصطاد وتذبح وتؤكل، ولذلك انتقل هذا الفيروس عبر الدم الملوث أثناء الذبح أو الأكل إلى البشر، وتحور إلى فيروس نقص المناعة المكتسب، وتشير المعطيات إلى أن هذا الانتقال حدث أواخر القرن الـ19.