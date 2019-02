وزير الصحة الألماني: سنتغلب على السرطان خلال 10 إلى 20 سنة

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن اعتقاده بإمكانية التغلب على مرض السرطان في المستقبل المنظور، وذلك في تصريح قبل أيام من اليوم العالمي للسرطان الذي يحتفل به في 4 فبراير/شباط من كل عام.

وفي تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية الصادرة الجمعة، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن هناك فرصا جيدة للتغلب على مرض السرطان في غضون عشرة أعوام إلى عشرين عاما.

وأوضح شبان أن التقدم الطبي هائل والبحث العلمي واعد، ومعرفتنا زادت بشكل ملحوظ، وهناك تقدم في اكتشاف السرطان وفي الوقاية منه.

تجدر الإشارة إلى أن السرطان هو ثاني أكبر سبب للوفاة في ألمانيا بعد أمراض القلب والدورة الدموية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن نحو 25% من حالات الوفاة في ألمانيا في عام 2015 كانت بسبب أمراض السرطان.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للسرطان كل سنة في 4 فبراير/شباط، بهدف إظهار الدعم لمرضى السرطان واتخاذ إجراءات شخصية والضغط على الجهات المعنية لفعل المزيد من أجلهم.

كما يهدف اليوم العالمي للسرطان للتوحد تحت راية مكافحته علاجا ووقاية، بطريقة إيجابية وملهمة. وموضوع هذا العام 2019 هو "أنا قادر وسوف أفعل" (I am and I will).

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، وقد حصد عام 2015 أرواح 8.8 ملايين شخص، وتعزى إليه وفاة واحدة تقريبا من أصل كل ست وفيات في العالم.