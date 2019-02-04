شاهد.. هكذا ينتشر السرطان "الغادر"

قال باحثون من ألمانيا إنه من النادر أن يموت مرضى السرطان في البلاد بسبب الورم الأصلي، ولكنهم يموتون أكثر بسبب النقيلات الناتجة عن هذا الورم. فما هي؟

تعرف نقيلات السرطان باسم السرطان النقيلي (metastatic cancer) وهو ورم خبيث يحدث عندما تنفصل خلايا سرطانية من المنطقة التي تكونت فيها (منطقة السرطان الأولى) ثم تنتقل عبر مجرى الدم أو الجهاز الليمفي إلى مكان آخر، وتكوّن ورما سرطانيا جديدا في مكان آخر بالجسم، وفقا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة.

ويعرف أيضا هذا السرطان بالنقائل السرطانية والانبثاث والسرطان الثانوي. وتقدم الفيديوهات المرفقة شرحا لكيفية انتشار السرطان النقيلي من مناطق مختلفة في الجسم مثل سرطان الأمعاء أو سرطان المبيض.

وقال أندرياس فيشر، من المركز الألماني لأبحاث السرطان بمدينة هايدلبرغ، إنه من الضروري تحقيق تقدم سريع في هذا الجانب لأن 90% من حالات الوفاة بالسرطان البالغة 230 ألف سنويا بألمانيا سببها البؤر السرطانية الناتجة عن الورم الأصلي.

وجاء تصريح فيشر بمناسبة اليوم العالمي للسرطان اليوم الاثنين، والذي يحتفل به في الرابع من فبراير/شباط من كل عام.

وأوضح الخبير الألماني أن خطر الوفاة بسبب انتقال عدوى السرطان إلى مناطق أخرى بالجسم بعد استئصاله جراحيا مرتفع في معظم أنواع الأورام الخبيثة.

وأشار إلى أن خلايا سرطانية تنتقل من الورم الناشئ الذي لم يكتشف بعد، وتتجول في أنحاء الجسم قبل أن يتم استئصال الورم "وهو ما يجعل الأورام غادرة".

وأوضح فيشر أنه قد أصبح اليوم من السهل غالبا استئصال الورم الخبيث الأصلي جراحيا أو بالإشعاع أو بالعلاج الكيميائي، ولكن النقيلات تتطور من بضع خلايا صغيرة متينة جدا.

وأضاف: رغم أن الخلايا التي نتجت وتناثرت من الورم الأصلي تموت بنسبة تصل إلى 99.9% فإن قليلا منها يدخل في حالة مثل النوم العميق في عضو ما من أعضاء الجسم، ولكننا لا نعرف ما الذي يوقظها فيما بعد.

ويعتبر الكشف عن هذه "الخلايا النائمة" ومنعها من النجاة والنمو التحدي الكبير الذي يواجه العلم والعلماء، وفق تعبير الخبير الألماني.