مفاجأة.. المعلبات لها نفس القيمة الغذائية للأطعمة الطازجة

هل تشعر بالذنب بسبب عدم تجديد مخزونك من الفواكه والخضراوات من المنتجات الزراعية بشكل دائم؟ اطمئن، إذ يمكنك إضافة المعلبات إلى قائمة طعامك.

ووفقا لتوصيات الوكالة الوطنية الفرنسية للصحة العامة بشأن التغذية والنشاط البدني والخمول، من المهم تناول خمس فواكه وخضروات تقليدية في اليوم.

وإذا كنت تستهلك الكمية ذاتها من الأطعمة المعلبة والفواكه والخضروات الطازجة لأسباب اقتصادية أو عملية، فاعلم أن هذا الأمر لن يسبب لك أي ضرر، بل على العكس تماما، وذلك وفقا للكاتبة أوفيلي أسترمان في تقريرها الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وتؤكد مديرة الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي كاترين رينارد ذلك، حيث أفادت بأنه يمكننا الحصول على نظام غذائي متوازن من خلال استهلاك الفواكه والخضروات المعلبة، والبقوليات والأسماك الزيتية.

ويشاطر هذا الرأي الأستاذ الباحث في ممارسة الطهي والصحة بمعهد أونيلاصال المتعدد التخصصات التقنية فيليب بويارت، مضيفا أن المعلبات تسمح بتناول طعام صحي في جميع الفصول.

لكن لسائل أن يسأل: هل يمكن أن توفر المعلبات فوائد مماثلة لتلك التي تتمتع بها الأطعمة الطازجة؟ في هذا السياق، صرحت أخصائية التغذية ديبورا أوهانا بأن القيمة الغذائية لا تتأثر لأن الخضار هي ذاتها، ولكنها ببساطة ليست في حالتها الطبيعية.

وبينما يشير بويارت إلى أن عملية التعليب عبر المعالجة الحرارية للخضار تُفقد الخضروات مغذّياتها، يذكر أيضا أن طهي الطعام الطازج له التأثير نفسه.



وأضاف الأستاذ الباحث أنه تنقضي مدة تقل عن خمس ساعات بين وقت جمع هذه الخضروات أو الفواكه ووقت تعليبها، كما أن المنتجات المعلبة ناضجة وذات جودة جيدة، وإذا قارناها مع طعام طازج استُورد من مكان بعيد من العالم، فيمكننا استنتاج ألا فرق بينهما.

وتؤكد كاترين رينارد أنه حتى بعد سلقها، لا تفقد الخضروات كل الفيتامينات تماما، في حين أن السبانخ التي تم شراؤها من البقالة وحفظها في مكان تتراوح حرارته بين 4 و10 درجات، تفقد الفيتامينات بعد عشرة أيام. وفي نهاية المطاف، ما يتأثر هو طعم الأغذية المعلبة.

ولكن ينبغي اتخاذ بعض الاحتياطات، بدءا من عدد المرات التي يجب فيها تناول هذا النوع من الطعام. وتشدد رينارد على أن الاستمتاع بتناول الطعام المعلب واستهلاكه يوميا أمر ممل، خاصة أننا لا نستطيع العثور على كل ما نريد أكله معلبا.

في الواقع، تنصح الأخصائية أوهانا باستهلاكها مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، لأن هذا الأمر يتعلق بمسألة توازن عام. وللحصول على نظام غذائي صحي، يتوجب تنويع المواد المستهلكة قدر المستطاع.

كما يجب الحذر من المواد المضافة أثناء التعليب، بما في ذلك السكر والملح، وينصح بالتخلص من ماء المعلبات.