سيلان الأنف صباحا.. علام يدل؟

‫قالت الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو إن سيلان الأنف أو انسداده صباحا يشير إلى الإصابة بحساسية عث ‫الغبار المنزلي.

‫ومن الأعراض الأخرى لحساسية عث الغبار المنزلي، احمرار العين وزيادة ‫الإفرازات الدمعية، بالإضافة إلى السعال وصعوبة التنفس وصدور صوت صفير ‫أثناء التنفس.

‫وأوضحت الجمعية أن عث الغبار المنزلي هي حشرات دقيقة لا ترى بالعين ‫المجردة، تندرج فضلاتها ضمن أبرز أسباب الحساسية. وتعيش هذه الحشرات في ‫الفراش (المرتبة والمفارش والوسائد) والسجاد والدمى القماشية أيضا.

‫ولمحاربة هذه الحشرات ينبغي غسل المفارش والدمى القماشية في الغسالة ‫الأوتوماتيكية في حرارة 60 درجة مئوية لمدة ساعة، أو وضعها في المُجمّد ‫في درجة حرارة سالب 18 لساعات عدة.

‫كما ينبغي تنظيف المنزل بانتظام واستخدام مكنسة أوتوماتيكية ذات فلتر ‫خاص مضاد للعث، بالإضافة إلى تعريض المراتب لأشعة الشمس بانتظام، مع ‫تغييرها بعد بضع سنوات، فضلا عن التخلي عن الحيوانات الأليفة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فيمكن حينئذ اللجوء للعلاج ‫المناعي، حيث يتم حقن المريض بالمواد المسببة للحساسية، كي يتعود ‫الجهاز المناعي عليها، ومن ثم يتمكن من محاربة الحساسية بصورة أفضل.