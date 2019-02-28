اكتشاف أوعية دموية صغيرة داخل العظام

اكتشف علماء من ألمانيا بنية تشريحية جديدة تماما، وهي عبارة عن وجود أوعية دموية مجهرية تدور داخل عظامنا ولم تكن معروفة من قبل عند علماء التشريح.

وقد جاء هذا الاكتشاف بعد أن قام فريق من معهد علم المناعة والتخطيط التجريبي في جامعة دويسبورغ وإيسن (ألمانيا) بفحص عظام فأر بصورة دقيقة وقائمة على جعلها شفافة تماما عن طريق "تنظيف" أصباغها بإيثيل سيناميت، حتى ظهرت هذه الهياكل المجهرية كممرات سرية للدورة الدموية تسمح باستجابة مناعية سريعة وفعالة في جميع أنحاء الجسم.

وقال موقع سيانس إي آفتير الفرنسي إن هذه "الأوعية العابرة للقشرية" التي وصفها الباحثون في مجلة "ناتور ميتابوليسم" تفسر على وجه الخصوص فعالية الحقن داخل العظام عندما يكون الوصول إلى الأوردة صعبا للغاية.

ويقول الباحثون إن حقن السائل الطبي مباشرة في النخاع العظمي الذي يمر عبر القشرة الصلبة للعظم، لديه فعالية مماثلة للحقن الوريدي وهو أكثر فعالية من الحقن العضلي، مشيرين إلى أن عظمة الساق من فأرة تشمل أكثر من ألف من هذه الشعيرات الدموية الصغيرة، وأن 80% من الدم الشرياني و59% من الدم الوريدي يمر عبر هذه الأبواب الخلفية.

وقد جرب قائد الفريق البحثي ماتياس جونزر على نفسه -حسب الموقع- ليثبت أن الإنسان مزود هو الآخر بهذه الأنفاق الصغيرة، مما يفتح طريقا جديدا لفهم كيفية تدفق الدم في الجسم بشكل أفضل، وبالتالي من المحتمل أن يمد البشر بآليات جديدة للفحص.

ورغم الأدلة المتراكمة على إمدادات الدم المعقدة في العظام، فإن التشريح والآليات الجزيئية الكامنة وراء هذه الممرات السريعة للخلايا والسوائل من النخاع العظمي إلى مجرى الدم ظلت عصية على الاكتشاف.

ويقول رالف مولر من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ "لم أشاهد مثل هذه الأوعية الدموية من قبل".

ويضيف أن هذا البحث كشف عن وجود قنوات صغيرة تربط مباشرة نخاع العظام في الجمجمة بالمخاطية الدماغية، معتبرا أنه طريق سريع لتوصيل الخلايا المناعية إلى الدماغ في حالة حدوث التهاب أو إصابة، وبالتالي سيكون من المحتمل أن جميع عظامنا تستخدم كاختصارات للدورة الدموية حسب الحاجة.